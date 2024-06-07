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Мурманская область. Арктика (16+)07.06.24 11:00

ПМЭФ-2024: в Мурманской области в ближайшие семь лет будет построено порядка 450 тысяч квадратных метров нового жилья

Вчера в ходе Петербургского международного экономического форума на дискуссионной платформе «Росконгресс Урбан Хаб» состоялась стратегическая сессия «Регионы и города. Будущее сегодня», в ходе которой глава Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в регионе в ближайшие семь лет будет построено порядка 450 тысяч квадратных метров нового жилья.

«На Севере – жить» – не просто лозунг, это наша идеология с одной стороны, с другой – это чёткий план действий, где в основе лежит экономическое развитие, социальный блок и обустройство городов и посёлков. Благодаря вовлечению людей в инициативы, принятые благодаря поддержке президента решения и проекты, которые мы запустили, у нас появился спрос на жильё. Так, уже в этом году выходит на стройку жилья в рынок компания «Самолёт», а на форуме мы подпишем ещё три соглашения с застройщиками по строительству на 450 тысяч квадратных метров жилья на ближайшие семь лет», – рассказал губернатор Андрей Чибис.

Как отметил глава региона, повышенный интерес со стороны инвесторов обусловлен в том числе развитием городской среды в опорных городах Арктики. Так, по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина в Мурманской области ведётся разработка мастер-планов трёх агломераций – Мурманской, Кировско-Апатитской и Мончегорской, в которых проживает 70% населения региона.

«Два дня назад мы рассматривали мастер-планы в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики под руководством министра Алексея Чекункова. И с учётом доработок летом готовы их представить президенту. Самое главное – это детальный подход к будущему. Кроме того, в силу того, что Мурманская область является форпостом нашей страны на Севере, ещё 20% населения живёт в военных гарнизонах. Мы уже получили решение президента по федеральному финансированию и, конечно, масштабно занимаемся этими городами и посёлками, чтобы семьям наших защитников было комфортно жить», – сказал Андрей Чибис.

Как напоминает Министерство информационной политики Мурманской области, по поручению Президента России Владимира Путина на поддержку закрытых административно-территориальных объединений, расположенных в Арктической зоне из федерального бюджета в ближайшие три года будет направляться по 10 млрд рублей ежегодно.

«В Арктике бороться за людей сложнее, чем в Москве или Сочи, например, но у нас это получается. И подходы, которые сегодня заложены и закладываются в рамках национальных проектов, сильно помогут таким стратегическим макрорегионам, как Арктика. Принципиально важно, что коммуникация регионов с федеральным правительством становится всё плотнее», – подчеркнул Андрей Чибис.

Участники сессии подробно обсудили актуальные вопросы развития регионов как визионеров будущего. По итогам главной сессии будут составлены предложения в адрес федеральных органов исполнительной власти по внесению изменений в нормативно-правовую базу и прочие инициативы.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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