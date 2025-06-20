ПМЭФ-2025: дополнительное соглашение между правительством области и ПАО «НОВАТЭК» расширяет рамки долгосрочного сотрудничества на 2020-2029 годы

19 июня в ходе Петербургского международного экономического форума заключено дополнительное соглашение между правительством области и ПАО «НОВАТЭК». Оно расширяет рамки долгосрочного на 2020-2029 годы, подписанного в 2020 году, и предусматривает значительную поддержку со стороны компании.

Допсоглашением предусмотрено оказание материальной помощи в капитальном ремонте муниципального нежилого фонда, финансирование проведения Российской робототехнической олимпиады, разработку программ грантов для педагогов и учащихся, приобретение передового медицинского оборудования и транспорта для учреждений здравоохранения, оснащение общежития Мурманского индустриального колледжа и Губернаторского лицея, который распахнёт свои двери для учащихся уже в сентябре текущего года.

«Дополнительное соглашение о социально-экономическом партнёрстве с компанией «НОВАТЭК» ориентировано на две важнейшие сферы жизни наших северян – здравоохранение и образование. Первый пункт плана подразумевает оснащение медицинским оборудованием открываемого на базе областной клинической больницы П.А. Баяндина многопотокового центра диагностики онкологических заболеваний. Ещё один значимый пункт – оснащение учебной базы Губернаторского лицея современной техникой для обеспечения качественного образовательного процесса. Уверен, что этот значимый вклад в развитие наших юных северян даст свои плоды, они обязательно прославят нашу область и русскую Арктику своими свершениями и открытиями. Дополнительное соглашение не только позволит нам решить ряд важных социальных задач, но и обеспечит подготовку высококвалифицированных специалистов, в том числе для ПАО «НОВАТЭК», тем самым гарантируя успешное будущее для нашей области». Отмечу, что реализация мероприятий в сфере здравоохранения и образования – приоритетные направления нашего стратегического плана «На Севере – жить!», – подчеркнул глава региона.

Долгосрочное соглашение о сотрудничестве с ПАО «НОВАТЭК» охватывает широкий спектр направлений, включая здравоохранение, образование, развитие социальной и медицинской инфраструктуры, а также поддержку массового спорта, культуры и искусства, подтверждая комплексный подход к развитию Мурманской области и стратегическую значимость партнерства между государством и бизнесом.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548790/#&gid=1&pid=6