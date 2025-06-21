ПМЭФ-2025: губернатор Андрей Чибис прокомментировал выступление Президента России Владимира Путина на пленарном заседании

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал выступление Президента России Владимира Путина на пленарном заседании, которое стало ключевым элементом деловой программы Петербургского международного экономического форума.

Так, Президент заявил о переводе всей транспортной системы страны на современные цифровые платформенные решения.

По его словам, речь идёт о создании национальной цифровой транспортно-логистической платформы. Она позволит не только повысить эффективность внутренней логистики, но и будет способствовать развитию международных маршрутов, проходящих по территории России. В том числе – трансарктического транспортного коридора, соединяющего Санкт-Петербург, Мурманск, Владивосток.

«Один из приоритетов для страны сегодня – создание национальной цифровой транспортно-логистической платформы. Это важно для эффективной работы Трансарктического транспортного коридора, развитие которого означает развитие всей Мурманской области. Как сделать ледокольную проводку выгодной, мы говорили на одной из сессий ПМЭФ-2025. Работа в этом направлении активно ведётся в рамках комиссии Госсовета «Северный морской путь и Арктика». Одна из первоочередных задач – увеличение пропускной способности Мурманского транспортного узла в три раза, в соответствии с поручением президента», – прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В своём выступлении Владимир Путин отметил, что по объёму экономики Россия занимает первое место в Европе, а ВВП России в последние два года прибавлял более 4% ежегодно, и эти темпы роста выше среднемировых.

«За два года со знаком «плюс» отличились сельское хозяйство, промышленность в целом, строительный комплекс, логистика, сфера услуг, финансов и IT-индустрия, то есть практически все ключевые, системообразующие отрасли отечественной экономики. Благодаря работе десятков тысяч предприятий и компаний, их коллективов, управленцев, благодаря инициативе, труду миллионов предпринимателей наша экономика не просто уверенно развивается, а становится более качественной, сложной и многогранной», – сказал глава государства.

Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что Мурманская область уверенно держит лидерство в Арктике — как по объёмам инвестиций, так и по числу резидентов.

«Эта работа уже 6 лет ведётся в рамках плана «На Севере — жить!». Международный арктический форум, Петербургский международный экономический форум подтвердили, что наши решения по развитию комфортной жизни и устойчивой экономики в Арктике полностью совпадают с общенациональными целями и даже могут стать важной частью развития всей страны «В России – жить!», что также обсуждалось на ПМЭФ. За этой инициативой – признание вклада каждого жителя Мурманской области», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: http://kremlin.ru/events/president/news/77222/photos/81977