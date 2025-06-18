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Мурманская область. Арктика (16+)18.06.25 19:00

ПМЭФ-2025: Мурманская область отмечена дипломом по результатам участия во II Всероссийском телемарафоне «Марафон здоровья #ВместеЗдорово», организованным Советом Федерации

Мурманская область отмечена дипломом по результатам участия во II Всероссийском телемарафоне «Марафон здоровья #ВместеЗдорово», организованным Советом Федерации. Диплом в адрес губернатора Мурманской области Андрея Чибиса вручён на Петербургском международном экономическом форуме на сессии «Здоровье работающих. Новые векторы и решения».

Всероссийский телемарафон «Марафон здоровья #ВместеЗдорово» проходил в конце мая. От региона лучшие практики по здоровьесбережению и корпоративные программы представили администрация Мурманска, Кировский филиал АО «Апатит», ПАО «ФосАгро», АО «Кольская ГМК», детский сад №104 в Мурманске.

Здоровье работающего населения является важнейшим компонентом национального богатства и значимым экономическим ресурсом. Марафон направлен на формирование единых механизмов управления здоровьем на региональном и муниципальном уровнях посредством взаимодействия государства, бизнеса и гражданского общества.

«Здоровьесбережение, популяризация здорового образа жизни на всех уровнях – залог увеличения продолжительности жизни населения и формирование здорового общества. В нашем регионе действует 75 корпоративных программ укрепления здоровья, направленных на поддержание физической активности, отказу от вредных привычек, создание мотивации для ведения здорового образа жизни, сохранение и укрепление общего здоровья», – отметила первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Екатерина Сулима.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, реализация мероприятий в сфере здравоохранения является приоритетным направлением стратегического плана «На Севере – жить!».

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548677/#&gid=1&pid=3

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