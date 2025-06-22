ПМЭФ-2025: Мурманская область укрепит позиции в молодёжном предпринимательстве благодаря соглашению с «Росмолодёжью»

21 июня в рамках Петербургского международного экономического форума, делегация Мурманской области во главе с губернатором Андреем Чибисом заключила соглашение о сотрудничестве между комитетом молодёжной политики Мурманской области и ФГБУ «Центр поддержки молодых специалистов».

Документ направлен на развитие профессиональной ориентации и предпринимательских инициатив молодёжи в рамках направлений «Росмолодёжь. Предпринимай» и «Росмолодёжь. Профи».

«Мурманская область заняла пятое место среди всех регионов России по итогам реализации Всероссийской программы развития молодёжного предпринимательства в 2024 году. Новое соглашение позволит нам ещё активнее вовлекать молодых людей в бизнес, привлечь в регион интересные федеральные проекты и программы», — отметила председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Мария Чернышева.

Благодаря поддержке федерального центра, молодёжь Мурманской области получит доступ к образовательным программам, менторству и практическим рекомендациям для развития своих бизнес-идей и стартапов.

Подписанное соглашение — важный шаг к поддержке и развитию молодёжного предпринимательства в регионе, а также вклад в формирование устойчивого будущего для молодёжи Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549010/#&gid=1&pid=2