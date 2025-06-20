ПМЭФ-2025: на 3-сторонней встрече рассмотрели вопрос расширения программы льготной аренды жилья в Арктике

19 июня на полях Петербургского международного экономического форума глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, генеральный директор Дом.РФ Виталий Мутко и губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудили вопросы распространения программы «Доступное арендное жильё» на регионы Арктики.

Поручение внедрить механизм строительства льготного арендного жилья, который уже успешно применяется на Дальнем Востоке, дал Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Международного арктического форума в Мурманске.

На Дальнем Востоке программа уже успешно работает. Новое жильё строят и предоставляют по льготным ставкам учителям, врачам, участникам СВО, работникам ОПК, востребованным молодым специалистам, студентам.

Также обсуждались вопросы финансирования инфраструктуры, и реконструкции объектов культурного наследия.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548732/#&gid=1&pid=14