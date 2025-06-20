На Кольской АЭС включён в работу энергоблок №2ПМЭФ-2025: «в Мурманском морском торговом порту сделать контейнерную перевалку»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)20.06.25 13:30

ПМЭФ-2025: на 3-сторонней встрече рассмотрели вопрос расширения программы льготной аренды жилья в Арктике

19 июня на полях Петербургского международного экономического форума глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, генеральный директор Дом.РФ Виталий Мутко и губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудили вопросы распространения программы «Доступное арендное жильё» на регионы Арктики.

Поручение внедрить механизм строительства льготного арендного жилья, который уже успешно применяется на Дальнем Востоке, дал Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Международного арктического форума в Мурманске.

На Дальнем Востоке программа уже успешно работает. Новое жильё строят и предоставляют по льготным ставкам учителям, врачам, участникам СВО, работникам ОПК, востребованным молодым специалистам, студентам.

Также обсуждались вопросы финансирования инфраструктуры, и реконструкции объектов культурного наследия.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548732/#&gid=1&pid=14

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманские работники уходят в частичную занятость: средний доход «частичников» вырос уже на 18%
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

VtcnysQ51
16.06.25 13:32
А как же наше святое - "На Севере - Жить!"???
Комментарий к новости:На оперативном совещании губернатор Андрей Чибис сообщил о кадровых изменениях
Жора
12.06.25 14:52
Заклеймим же позором наймитов прогнившего запада! Долой предателей!
Комментарий к новости:Ба, знакомые все лица! Путь релоканта Евгения Гомана – от спектакля «Мурманск 4145» до «Девушки на мосту»
Елена
12.06.25 12:25
Когда заработает личный кабинет? Нет возможности гражданскому персоналу увидеть свой расчетный лист, который по закону работодатель обязан предоставить. Если сайт не работает, нужно найти способ предо
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
-Правовая консультация (18+)«Война войной, а обед — по расписанию!», или Может ли работодатель лишить вас обеденного перерыва?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире16:20«Венок сонетов». Художественный фильм (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)
-PRO Деньги (16+)Охота пуще денег: мурманчанин выплатил полностью ущерб, причинённый им с подельниками, которые находятся ещё в местах лишения свободы-PRO Валюту (16+)Курс доллара США умеренно снижается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС включён в работу энергоблок №2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 июня-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Не прошло и три года: в Госдуме собираются перенести дату оплаты услуг ЖКХ на 5 дней
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»