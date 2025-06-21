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Мурманская область. Арктика (16+)21.06.25 18:00

ПМЭФ-2025: новый стандарт «арктической медицины» позволит развивать новые направления туризма в АЗРФ

В Санкт-Петербурге на полях Петербургского международного экономического форума 20 июня прошла открытая дискуссия «Международное сотрудничество женщин в развитии медицинского туризма». Модератором сессии выступила директор по медицинскому развитию «ВТБ Медицина» Марина Курганова.

В числе спикеров — эксперты отрасли и практики, в том числе координатор проекта Совета Евразийского женского форума «Здоровье женщин — благополучие нации» Оксана Драпкина, международные участницы, представляющие объединение государств БРИКС, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области, член совета Евразийского женского форума Евгения Чибис.

Участники обсудили ключевые направления развития медицинского туризма в России, подчеркнув его потенциал как инструмента для роста национальной экономики и продвижения достижений отечественного здравоохранения на международной арене. Евгения Чибис рассказала участникам форума, что развитие здравоохранения входит в число приоритетов стратегического плана «На Севере — жить!». Мурманская область входит в топ-3 по количеству сохраненных жизней, а благодаря планомерным действиям правительства Мурманской области ожидаемая продолжительность жизни в регионе увеличилась более чем на 7,4 лет с 2005 года. Кроме того, в Заполярье реализуется программа витаминизации населения, также узкопрофильные специалисты систематически на волонтёрских началах выезжают в отдалённые населённые пункты с проектом «Аллергодесант», поддержанный Советом Евразийского форума.

Отдельное внимание Евгения Чибис уделила вопросу разработки стандарта «арктической медицины» — новой модели организации здравоохранения в АЗРФ.

«Мурманская область с каждым годом привлекает всё больше туристов, это самый популярный регион для знакомства с Арктикой. Тема развития медицинского туризма, в целом, новая для северных регионов, но предпосылки для его развития есть. Мурманская область обладает успешными практиками в области здравоохранения и благодаря реализации стандарта «арктической медицины», который сейчас разрабатывается правительством Мурманской области совместно с федеральными экспертами, появится надежный фундамент, в том числе для развития медицинского туризма», — сказала Евгения Чибис.

В результате дискуссии участники подчеркнули, что с 2019 года медицинскую помощь в нашей стране получили около 20 миллионов иностранных граждан, что говорит о высоких темпах роста медицинского туризма в России. При этом значительный потенциал кроется в системной консолидации усилий — создании единого механизма продвижения, развитии медкластеров, повышении прозрачности и качества сервиса.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548967/#&gid=1&pid=8

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