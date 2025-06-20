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Мурманская область. Арктика (16+)20.06.25 11:25

ПМЭФ-2025: областное правительство и «Россети Северо-Запад» договорились о взаимодействии по консолидации активов

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад» Вячеслав Торсунов на Петербургском международном экономическом форуме в присутствии главы Группы «Россети» Андрея Рюмина подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о взаимодействии по консолидации активов. 

«Развитие электросетевого комплекса крайне значимо для нашего региона. Важно, что «Россети Северо-Запад» готовы вкладываться в Мурманскую область. Это необходимо для повышения надёжности сетей, подключения новых объектов. От него зависит как развитие промышленных предприятий, так и комфорт наших северян, в том числе тех, кто строит «Свой дом в Арктике» и осваивает «Гектар Арктики», – подчеркнул Андрей Чибис.

«Компании Группы «Россети» получили статус системообразующих территориальных сетевых организаций во всех субъектах РФ, где представлены в распределительном комплексе. Нам важно, когда руководство регионов активно взаимодействует по всему перечню вопросов, связанных с выстраиванием эффективной работы нового института. В том числе, это касается консолидации активов. Для полноценной реализации этого функционала нужны значительные изменения в регуляторных расчётах», – отметил Андрей Рюмин.

Также Андрей Чибис и Андрей Рюмин провели рабочую встречу, где обсудили текущие результаты работы по консолидации сетей, а также решение других приоритетных задач, электроснабжение арктических проектов, транспортных и туристических объектов. Было отмечено, что в 2025 году Группа «Россети» планирует направить на модернизацию и развитие электросетей региона более 7,5 млрд рублей. Кроме того, рассматривались перспективные планы, включая строительство магистральной подстанции 330 кВ «Арктика», реконструкцию системообразующих энергообъектов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548760/#&gid=1&pid=1

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