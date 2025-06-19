ПМЭФ-2025: областное правительство и «Северсталь» подписали соглашение о социально-экономическом партнёрстве

Сегодня на полях Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения о социально-экономическом партнерстве между правительством Мурманской области и компанией «Северсталь». Документ подписали губернатор Андрей Чибис и председатель Совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов.

Соглашение направлено на содействие устойчивому развитию Мурманской области и Оленегорска, в котором расположено предприятие компании – АО «Олкон».

«Важно, что наш надёжный партнёр «Северсталь» вкладывается не только в производство, но и в повышение качества жизни наших северян. В 2025-2027 годах совместно с командой нашего правительства будут реализованы важные социальные проекты. Например, оснащение школьных классов, создание молодежных пространств и многое другое», – прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Наша стратегия включает не только производственное развитие, но и создание комфортных условий для сотрудников и их семей. В 2025 году мы инвестируем более 10 млрд рублей в модернизацию «Олкона», включая обновление техники, проекты безопасности и социальные программы. Готовы и дальше вкладываться в развитие Оленегорска, делая его привлекательнее для жизни», - заявил председатель совета директоров компании «Северсталь» Алексей Мордашов.

Общий объём инвестиций «Северстали» в социальные инициативы на территории Мурманской области превысит 180 млн рублей. Регион окажет поддержку проектам АО «Олкон» и продолжит работу по улучшению делового климата.

Средства будут направлены на благоустройство общественных пространств для отдыха и досуга жителей, повышение безопасности и внедрение передовых образовательных технологий в образовательных учреждениях, модернизацию системы освещения зданий центральных улиц, спортивных и культурных объектов для повышения безопасности и эстетической привлекательности города.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548792/#&gid=1&pid=1