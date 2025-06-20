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Мурманская область. Арктика (16+)20.06.25 14:45

ПМЭФ-2025: открытие современных лабораторий и оснащение технопарка на базе кампуса мирового уровня в Мурманске – областное правительство, МАУ и ГТЛК заключили соглашение о сотрудничестве

Правительство Мурманской области, Мурманский арктический университет и АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) 19 июня подписали соглашение о сотрудничестве на площадке Петербургского международного экономического форума.

Его цель – развитие эффективного взаимодействия для создания современного кампуса мирового уровня в Мурманске. Реализация этого проекта будет способствовать достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодёжь и дети».

Основные направления сотрудничества включают развитие учебной, научно-технической и производственной деятельности для повышения качества подготовки студентов. Специалисты ГТЛК будут участвовать в актуализации и создании образовательных программ.

Планируется поддержка научных исследований и инновационных проектов, совместная разработка уникальных тренажеров и оборудования с использованием цифровых технологий для подготовки кадров для ГТЛК, открытие лабораторий на базе кампуса, сопровождение индивидуальных образовательных траекторий, организация практик и стажировок на предприятиях компании. Кроме того, стороны будут сотрудничать в отборе и трудоустройстве лучших выпускников, патронировании стартапов студентов и участии в государственных экзаменационных комиссиях.

Таким образом объединение усилий в данной области открывает новые возможности для интеграции науки, образования и бизнеса, создавая платформу для эффективного взаимодействия и реализации амбициозных проектов в Арктическом регионе.

«Для нас крайне важно вкладывать ресурсы в развитие образования и науки, особенно в таком стратегически значимом регионе, как Арктика. Совместная работа с правительством Мурманской области и Мурманским арктическим университетом позволит подготовить высококвалифицированные кадры и стимулировать инновационные проекты, которые будут способствовать устойчивому развитию региона и страны в целом», – прокомментировал генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

Также на ПМЭФ-2025 губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих подписали соглашение по пилотному внедрению в Мурманской области Национального стандарта качества услуги пассажирского транспорта.

«В рамках плана «На Севере – жить!», национального проекта и федеральных программ в Мурманской области огромное значение и внимание уделяется повышению уровня пассажирской транспортной инфраструктуры. На сегодняшний день транспортное обслуживание северян организовано в соответствии с требованиями федерального закона и осуществляется в полном объеме по 177 маршрутам. В рамках нашего стратегического плана средний возраст парка не старше пяти лет – 100% по регулируемым маршрутам. Всего обновлено 283 единицы общественного транспорта, приобретенный транспорт оформлен в едином, узнаваемом стиле. Важно, что мы также уделяем большое внимание цифровизации процессов для удобства наших северян. Например, функционирует портал «Транспорт Севера» для онлайн отслеживания транспорта в режиме реального времени, визуализации схем маршрутов. Уверен, что подписание соглашения сделает наш транспортный комплекс ещё удобнее и комфортнее, с учётом потребностей северян», – прокомментировал глава региона.

В рамках этой работы стороны нацелены, прежде всего, на совершенствование систем городского пассажирского транспорта. Концепция Национального стандарта представлена ГТЛК и Студией Артемия Лебедева на Транспортной неделе в 2024 году.

«Продолжаем реализовывать свою главную миссию – модернизировать транспорт, делать передвижение по российским городам безопаснее, быстрее и комфортнее для людей. Например, помимо требований к транспорту, маршрутной сети, автопаркам, кадрам, навигации, оплате проезда и цифровым приложениям, в нём содержатся критерии даже к остановкам. Цифровая оснащенность, информативность и функциональность элементов транспортной инфраструктуры несут ежедневную пользу и благотворно влияют на настроение пассажиров», – прокомментировал генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548793/#&gid=1&pid=3

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