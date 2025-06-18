ПМЭФ-2025: правительство Мурманской области и «Деловая Россия» заключили соглашение о сотрудничестве в целях развития сферы предпринимательства в регионе

Сегодня на полях Петербургского международного экономического форума состоялось знаковое событие для развития бизнес-среды Мурманской области. Губернатор Андрей Чибис и президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ направлен на комплексное развитие предпринимательства, создание максимально благоприятных условий для ведения бизнеса, расширение инвестиционной деятельности и укрепление конкуренции на территории Мурманской области. Подписание соглашение подчеркивает высокий приоритет, который правительство региона уделяет вопросам экономического роста и улучшения инвестиционного климата.

«За последние шесть лет инвестиции в Кольское Заполярье составили 1,5 трлн рублей, а на ближайшие 10 лет в инвестпортфеле региона находятся проекты с инвестициями еще в размере 3,2 трлн рублей. На территории региона работают лучшие преференциальные режимы – ТОР «Столица Арктики» и АЗ РФ. На данный момент у нас 307 резидентов, они реализуют важные проекты от логистики до туризма. Мы – лидеры по количеству резидентов АЗ РФ. Важно, что активно развивается малый и средний бизнес. Губернаторский старт – одна из самых популярных мер поддержки. Мы поддержали более 160 предпринимателей на сумму свыше 180 млн рублей. Уверен, что партнерство с «Деловой Россией» позволит выйти нашим инвесторам и предпринимателям на новый уровень», – подчеркивает стратегическую важность партнерства губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Деловая Россия» как авторитетная общественная организация, объединяющая бизнес-сообщество и активно взаимодействующая с органами власти на все уровнях, станет стратегическим партнёром области. Организация обладает значительным опытом экспертизы, принимает участие в работе по улучшению инвестиционного климата, совершенствованию регулярной среды, созданию механизмов поддержки российской промышленности на внешних рынках, формированию благоприятных условий для развития предпринимательства, частной инициативы.

«Мы уверены, что совместные усилия по реализации этих инициатив позволят Мурманской области стать лидером по внедрению стандарта общественного капитала бизнеса и поможет дальнейшему развитию региона. Подписываемое сегодня соглашение о сотрудничестве послужит прочной основой для совместной работы, которое укрепит наше взаимодействие и будет способствовать устойчивому и гармоничному развитию Мурманской области, делая ее еще более привлекательным регионом для инвестиций и инноваций», – сказал председатель «Деловой России» Алексей Репик.

Соглашение предусматривает совместную работу сторон по широкому спектру вопросов, включая развитие сферы малого и среднего предпринимательства, содействие развитию конкуренции, а также улучшение инвестиционного климата и обеспечение инвестиционной привлекательности Мурманской области, в том числе в рамках деятельности территорий опережающего развития (ТОР). Партнёры также сосредоточатся на совершенствовании мер поддержки бизнеса, форм и видов такой поддержки. Со своей стороны «Деловая Россия» окажет содействие правительству региона в проведении оценки регулирующего воздействия проектов региональных нормативных правовых актов и в подготовке предложений по внедрению мер государственной поддержки бизнеса и инвестиционной деятельности на территории области, что является частью задач по реализации регионального инвестиционного стандарта.

Как отмечает региональное Министерство развития Арктики и экономики, соглашение между правительством Мурманской области и «Деловой Россией» станет действенным инструментом для системного улучшения экономики региона. Оно откроет доступ к федеральным ресурсам, экспертной поддержке и широким деловым связям. Реализация совместных планов будет способствовать не только росту предпринимательской активности и инвестиций, но и, как следствие, повышению уровня и качества жизни населения региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548682/#&gid=1&pid=2