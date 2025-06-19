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Мурманская область. Арктика (16+)19.06.25 23:00

ПМЭФ-2025: правительство Мурманской области и «ФосАгро» заключили специальный инвестконтракт – 60 млрд рублей будет вложено в развитие рудно-сырьевой базы

19 июня на полях Петербургского международного экономического форума состоялось подписание Специального инвестиционного контракта при реализации стратегического для Мурманской области инвестиционного проекта по развитию ресурсной базы Кировского филиала АО «Апатит». Подписи под документом поставили губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.

Документ предусматривает реализацию масштабной и долгосрочной инвестиционной программы развития рудно-сырьевой базы ГОК «Апатит», обеспечивающей дальнейший рост производства, а именно - строительство новых мощностей по добыче руды, в том числе, взамен выбывающих, приобретение и ввод в строй нового современного оборудования.

В рамках реализации инвестиционного проекта, помимо прямых финансовых вложений в развитие рудно-сырьевой базы Кировского филиала АО «Апатит», «ФосАгро» создаст новые рабочие места с достойным уровнем заработной платой среди горнодобывающих и обогатительных предприятий региона.

«Сегодня мы подписываем соглашения, которые включают и социальное, и экономическое развитие региона. В рамках Специального инвестконтракта «ФосАгро» берёт на себя обязательства по инвестиционным вложениям в развитие рудно-сырьевой базы Кировского филиала АО «Апатит» в сумме 60 млрд рублей, а также по созданию новых рабочих мест и сохранению достойного уровня заработной платы. Сегодня мы делаем не просто большой вклад в развитие рудно-сырьевой базы, мы инвестируем в экономическое и социальное развитие нашего Севера», - заявил в ходе церемонии подписания контракта губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Объём инвестиций АО «Апатит» в развитие рудно-сырьевой базы Кировского филиала АО «Апатит» в период 2025-2027 гг. составит 60 млрд рублей. Правительство Мурманской области, в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, предоставит АО «Апатит» инвестиционные льготы по налогу на прибыль, уплачиваемому им и его дочерними зависимыми обществами в бюджет Мурманской области.

«Эти инвестиции – лишь часть большой работы по техническому перевооружению предприятия, которую мы намерены провести в перспективе до 2035 года. Уверен, что эти вложения станут залогом лидерства горно-обогатительного комбината на многие годы вперед, помогут ему сохранить статус флагмана отечественной горной индустрии, и, конечно же, внести свой заметный вклад в социально-экономическое развитие Мурманской области и всей нашей страны», - подчеркнул генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548791/#&gid=1&pid=2

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