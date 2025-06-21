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Мурманская область. Арктика (16+)21.06.25 16:00

ПМЭФ-2025: правительство Мурманской области и ГК «Эталон» заключили соглашение о реализации проектов по строительству многоквартирных домов на территории региона

Правительство Мурманской области в лице губернатора Андрея Чибиса и АО «Группа компаний «Эталон» в лице президента Михаила Бузулуцкого 20 июня подписали соглашение о сотрудничестве в сфере строительства многоквартирных жилых комплексов на территории региона.

Соглашение направлено на реализацию инвестиционных проектов по строительству жилых комплексов, улучшение инвестиционного климата региона, повышение инвестиционной привлекательности Мурманской области и создание новых рабочих мест.

«Мурманская область – регион с широкими перспективами социально-экономического развития, и «Эталон» готов предложить северянам дома, в которых захочется жить, – со стильным обликом, продуманными под любые жизненные сценарии планировками квартир, благоустроенными и защищенными от ветра дворами, с высочайшим уровнем комфорта по разумной цене. Мы благодарим руководство области за доверие и нацелены на долгосрочное партнерство», – подчеркнул президент ГК «Эталон» Михаил Бузулуцкий.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548959/#&gid=1&pid=4

 

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