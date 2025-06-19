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Мурманская область. Арктика (16+)19.06.25 09:50

ПМЭФ-2025: правительство Мурманской области и компания «Новапорт Холдинг» заключили соглашение о продолжении сотрудничества

Вчера в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Мурманской области Андрей Чибис и основатель «Новапорт Холдинг» Роман Троценко подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционных проектов по развитию аэропортовой инфраструктуры в регионе. Напомним, компания занимается строительством нового терминала в аэропорту «Мурманск», которое планируется завершить до конца 2025 года.

На данный момент в полном объёме уже завершены демонтажные работы, работы по устройству фундамента, возведение монолитных конструкций, монтаж металлоконструкций, устройство кровли, работы по тёплым контурам и закупка основного технологического оборудования. В активной стадии возведение стен и перегородок, монтаж фасадов, внутренняя отделка помещений, устройство внутренних и наружных инженерных систем. На площадке постоянно задействованы более 120 человек.

Общий объём инвестиций составляет 4,5 млрд рублей. Пропускная способность нового терминала составит 400 пассажиров в час.

«Целью нашего взаимодействия остаётся реализация нового аэровокзального комплекса аэропорта «Мурманск». Со своей стороны, мы помогли коллегам получить льготное кредитное финансирование через ВЭБ.РФ и предоставили участок. Также мы оказываем поддержку в части налоговых льгот. «Новапорт» является резидентом Арктической зоны – одного из лучших преференциальных режимов. Важно, что мы также работаем над реконструкцией взлётно-посадочных полос в наших аэропортах, и в этом нам оказывают поддержку наш Президент Владимир Путин и федеральное правительства. 2024 год был рекордным по количеству туристов за всю историю региона. Нас посетили порядка 761 тысячи человек. Уверен, что новый современный терминал станет ещё одной причиной для увеличения нашего турпотока», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Пассажиропоток аэропорта в 2024 году составил более 1,4 млн человек, превысив прошлогодний показатель на 2,2%. Новый терминал аэропорта Мурманск позволит принимать в 2,5 раза больше пассажиров – до 3 млн в год.

В настоящее время маршрутная сеть аэропорта насчитывает девять внутренних направлений и одно международное. Выполняются рейсы в Архангельск, Екатеринбург, Казань, Калининград, Минск, Москву, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Сочи и Череповец.

«В условиях российской географии значение транспортной инфраструктуры становится стратегическим. Аэропорты — это живые артерии, по которым движется энергия государства. Без них невозможно говорить о полноценной интеграции регионов в экономику страны, о развитии туризма, здравоохранения, образования и культуры. Поэтому создание и модернизация аэропортов — это не просто инженерная задача. Это вклад в экономическое развитие, в туристическую привлекательность, в социальную сплоченность», – отметил основатель «Новапорт Холдинг» Роман Троценко.

За последние 5 лет в Мурманской области поддержано 135 туристических проектов на общую сумму 400 млн рублей, предприниматели инвестировали в регион свыше 500 млн рублей. Также в 2023-2024 годах в рамках Президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство» реализовано 17 инициатив на общую сумму 76 млн рублей. Новая инфраструктура включает кемпинги в Териберке и Ура-Губе, туристическое кафе «Пик Ферсмана» и экотропу в Хибинах и другие объекты.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, модернизация терминалов аэропортов «Мурманск» и «Хибины», реконструкция взлётно-посадочных полос обоих аэропортов входят в обновленный план «На Севере – жить!» и мастер-планы опорных агломераций Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548684/#&gid=1&pid=3

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