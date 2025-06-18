ПМЭФ-2025: правительство региона и корпорация «Роскосмос» планируют совместно создавать государственную информационно-аналитическую систему

Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание трёхстороннего соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области, Мурманским арктическим университетом и Государственной корпорацией «Роскосмос».

Правительство региона ставит в приоритет развитие науки в Арктике и повышение качества образования. Результатом сотрудничества в рамках соглашения станет создание и оснащение профильной учебной и научной инфраструктуры в кампусе мирового уровня в Мурманске, а также проработка тематик исследований, способствующих научно-технологическому развитию Арктической зоны России, актуализации содержания имеющихся и открытию новых образовательных программ, включающих использование данных современных результатов космической деятельности, например, данных дистанционного зондирования Земли, а специалисты «Роскосмоса» могут быть привлечены в качестве экспертов.

«По поручению Президента России Владимира Путина на базе Мурманского арктического университета будет создан кампус мирового уровня. Он будет иметь три специализации, приоритетных для социально-экономического развития Мурманской области в соответствии со стратегическим планом «На Севере – жить!» и потребностей Арктической зоны России: «Северный морской путь», «Минеральные ресурсы Арктики», «Арктические биоресурсы и биотехнологии». Наш университет уже сотрудничает с корпорацией «Роскосмос», на данный момент создаётся Центр компетенций в области использования космической деятельности в Мурманской области. Областным правительством ведётся ремонт в будущих аудиториях. В свою очередь, корпорация уже закупила комплекс необходимого оборудования. Совместно мы создадим государственную информационно-аналитическую систему, которая позволит обеспечить информацией органы исполнительной власти для принятия тактических решений ситуационных центров», — рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Мурманская область — важный регион российской Арктики, который активно развивается как в экономическом, так и в научно-образовательном направлении. Ключевую роль в этом развитии играет Мурманский арктический университет», - заявил генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

Центр будет введён к эксплуатацию уже в октябре этого года. Также с руководством АО «Российские космические системы» достигнута договоренность о включении Мурманской области в пилотный проект «РКД-2025». Проект предполагает создание Государственной информационно-аналитической системы обеспечения потребителей результатов космической деятельности – платформы для предоставления сервисных услуг для обеспечения доступа широкому кругу потребителей к результатам космической деятельности. Данные услуги крайне актуальны для региональных органов исполнительной власти в области поддержки принятия тактических (прогнозных) решений для ситуационных центров губернаторов и регионов, для муниципального управления и хозяйственной деятельности организаций. Одними из первых будут решаться задачи для нужд Главного управления МЧС России по Мурманской области. Проект планируется реализовать на базе создаваемого центра.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, кампус в Мурманске будет построен в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодёжь и дети». Проект предусматривает создание современной научно-образовательной и социальной инфраструктуры, соответствующей Стандарту инновационной образовательной среды (кампусов), утвержденному Министром науки и высшего образования Российской Федерации В.Н. Фальковым 12 декабря 2024 года и вступившим в силу 1 января 2025 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548629/#&gid=1&pid=2