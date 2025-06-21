ПМЭФ-2025: проект «Крылья Арктики» представлен на сессии «Сила общества – в сохранении природы»

На Петербургском международном экономическом форуме в рамках сессии «Сила общества – в сохранении природы» директор благотворительного фонда «Доброта Севера» Елена Тополева-Солдунова представила экологический проект фонда «Крылья Арктики: сохранение природы Териберки».

Дискуссия прошла на площадке «Душа России» социальной платформы Фонда «Росконгресс» и была посвящена вопросам межсекторного партнёрства в области природоохранной деятельности.

Проект «Крылья Арктики: сохранение природы Териберки» инициирован фондом «Доброта Севера» и финансируется за счёт Фонда президентских грантов при дополнительном софинансировании Оленегорского ГОКа (АО «Олкон») компании «Северсталь» и Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области. Цель проекта – сохранение уникальных экосистем Арктики и повышение экологической культуры туристов и местных жителей на территории природного парка «Териберка».

В рамках проекта запланированы создание смотровых площадок для безопасного наблюдения за птицами, установка информационных стендов вдоль экотропы, а также проведение обучающих программ для гидов и волонтёров. Проект реализуется в тесном взаимодействии с Дирекцией ООПТ регионального значения и местным сообществом.

«Когда мы создавали фонд «Доброта Севера», в фокусе были культура, образование и социальные инициативы. Но очень быстро стало понятно: устойчивое развитие невозможно без заботы о природе. Сегодня экологические проекты, такие как «Крылья Арктики», становятся частью нашей системной работы в регионах. Мы видим, как они способствуют вовлечённости местных жителей, росту экотуризма и формированию новой идентичности территорий, основанной на уважении к природе и чувстве ответственности за неё», — отметила директор фонда «Доброта Севера» Елена Тополева-Солдунова.

В обсуждении приняли участие губернатор Камчатского края Владимир Солодов, представители Русского географического общества, Российского союза промышленников и предпринимателей, медиагруппы «Комсомольская правда», компании «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» и других организаций. Участники сессии обсудили эффективные стратегии охраны природы и то, как экологические инициативы способствуют устойчивому развитию регионов.

Экологическая повестка всё активнее интегрируется в стратегию фонда и становится важным инструментом развития Русского Севера, способствуя улучшению качества жизни и формированию устойчивых сообществ, отмечает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548944/#&gid=1&pid=2