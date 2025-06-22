ПМЭФ-2025: состоялась сессия «Точки опоры. Система опорных населенных пунктов как новая парадигма управления пространственным развитием»

В рамках ПМЭФ-2025 21 июня состоялась дискуссия на тему «Точки опоры. Система опорных населенных пунктов как новая парадигма управления пространственным развитием», в которой приняла участие заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

В работе сессии также приняли участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, аудитор Счётной палаты Наталья Трунова, заместитель генерального директора Центра Стратегических Разработок Татьяна Караваева, руководитель центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов и губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Модератором выступил директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.

Речь шла о фокусировании внимания федеральных властей на опорных населённых пунктов и позитивном влиянии этой работы на развитие социально-экономической сферы, городской среды, комфорта и безопасности граждан через концентрацию управленческих и финансовых ресурсов.

«Мурманская область является передовиком в формировании новых правил взаимодействия с бизнесом. Вы имеете целый ряд конкретных управленческих кейсов, когда эта система гибко и для власти, и для бизнеса сформировала некие новые правила», – отметил директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.

«С приходом Андрея Владимировича в регион, губернатора Мурманской области, эта работа была поставлена совершенно на иные рельсы, сформированы общие подходы. Мы здесь достаточно чётко понимаем принципы взаимодействия, ведь Мурманская область входит в топ-10 низконалоговых регионов, в которых установлены одни из самых низких налогов для бизнеса, если говорить о различных преференциях. И мы здесь по-честному всегда взаимодействуем с нашими крупными и малыми предприятиями. Такая системная работа с 2019 года ведётся, и мы ежегодно обновляем соглашения с нашими партнёрами. В рамках совместной работы над мастер-планами и Кировско-Апатитской агломерации, и Мурманской, и Мончегорской мы смогли договориться с крупными предприятиями о том, какой объём средств и какие мероприятия будут реализованы на их территории присутствия совместными усилиями», – сказала Ольга Вовк.

Напомним, ранее губернатор Андрей Чибис выступил с инициативой о введении понятия опорных арктических городов, идея была поддержана президентом Владимиром Путиным. В прошлом году разработаны мастер-планы развития опорных агломераций региона, представлены главе государства и одобрены.

В рамках работы профильной комиссии Государственного совета «Северный морской путь и Арктика», руководителем которой назначен губернатор Андрей Чибис, был инициирован ряд дополнительных предложений, среди которых – распространение программы льготного арендного жилья на опорные населенные пункты АЗРФ; запуск конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды для субъектов АЗРФ с ежегодным призовым фондом; обеспечение поэтапного переселения граждан из аварийного жилья в опорных населенных пунктах АЗРФ; приоритизация мероприятий по реализации мастер-планов в нацпроектах.

Все эти предложения были представлены президенту Владимиру Путину в ходе Международного арктического форума, прошедшего в Мурманске в конце марта.

Фото (Валентина ПЕВЦОВА / «Росконгресс»): https://gov-murman.ru/info/news/549003/#&gid=1&pid=1