ПМЭФ-2025: стратегический план «На Севере – жить!» признан на федеральном уровне одной из самых успешных практик

Сегодня в ходе оперативного совещания в региональном правительстве губернатор Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал итоги Петербургского международного экономического форума, который проходил с 18 по 21 июня. Глава региона подчеркнул, что на полях форума стратегический план «На Севере – жить!» признан одной из самых успешных региональных практик.

«Особенно ценно, что активно обсуждалась наша идеология на полях форума. Наш стратегический план «На севере – жить!», который мы реализуем уже шесть лет, признан на федеральном уровне одной из самых успешных практик, а за этим признанием – вклад каждого жителя нашей области в развитие и родного края, и всей страны. На одной из сессий даже появилась инициатива по созданию общенационального проекта «В России – жить!». Это широко обсуждалось и обозначено начальником управления Президента России по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александром Харичевым», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор также прокомментировал выступление Президента России Владимира Путина на пленарном заседании, которое стало ключевым элементом деловой программы ПМЭФ-2025.

«Глава государства обозначил приоритеты: структурные изменения в экономике, технологический прорыв, рост доходов граждан. Особо была подчеркнута ключевая роль цифровых решений в логистике, включая создание национальной цифровой платформы. Это напрямую касается эффективности Трансарктического транспортного коридора, а значит, и будущего всего нашего региона. В целом, итоги Петербургского международного экономического форума 2025 года – яркое доказательство, что наш регион, наши люди, наша большая команда не только осваивает Арктику, но и задаёт темп её развития, вносит существенный вклад в укрепление экономической мощи всей нашей большой страны. Мы гордимся всеми трудовыми коллективами, нашей Мурманской областью и работаем над реализацией новых поручений, которые на форуме были зафиксированы нашим президентом», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549029/#&gid=1&pid=1