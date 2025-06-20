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Мурманская область. Арктика (16+)20.06.25 11:45

ПМЭФ-2025: «в Мурманском морском торговом порту сделать контейнерную перевалку»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подчеркнул, что на Международном арктическом форуме Президент России Владимир Путин дал прямое поручение по развитию Мурманского транспортного узла – одного из ключевых узлов Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора (ТТК). Эта работа позволит превратить Мурманскую область в мощный мультимодальный транспортный хаб.

Глава региона напомнил, что Мурманск – опорный порт для ТТК, ворота Севморпути, лидер по грузообороту в Арктическом бассейне: на него приходится более половины общего объёма перевалки в АЗРФ.

Незамерзающий, с глубоководными причалами до 15 метров, он может круглогодично принимать крупнотоннажные суда, обеспечивает прямой выход в Мировой океан. Мурманский транспортный узел – якорный проект для Трансарктического коридора.

«Развитие МТУ крайне важно для всей системы портов в Арктическом бассейне. Мы соединили железной дорогой восточный и западный берег Кольского залива, это в два раза даёт увеличить объёмы перевалки груза. Достраиваем дальние железнодорожные подходы, в следующем году прогнозируемая провозная способность будет 45 млн тонн по железной дороге. Президент поручил в не менее, чем в три раза увеличить провозную способность и мощность МТУ за счёт строительства новых терминалов и расширения железнодорожных переходов. Все это позволит Мурманску стать мощнейшим логистическим хабом на трассе ТТК и даст серьёзные возможности для грузоотправителей и получателей», – сообщил губернатор.

В том числе Андрей Чибис отметил растущий интерес к Мурманской области в сфере контейнерных перевозок, переориентацию транзитных грузов из других стран и пригласил представителей компаний к сотрудничеству. Так, регион планирует реализовывать совместный проект по перевалке контейнеров с «Fesco», а также готовится к тестовому заходу судна китайской компании «NewNew Shipping Line».

«Ещё один стратегический якорный проект – газификация, к работе по проекту мы приступили с «Газпромом». Всё это – настоящая промышленная революция на территории Кольского полуострова», – сказал глава региона.

Модернизация портовых и транспортных мощностей положительно скажется и на уровне комфорта северян, сообщил губернатор.

«Для жителей расширение портовых мощностей на западном берегу Кольского залива позволит перенести перевалку угля туда, а на его месте – в Мурманском морском торговом порту – сделать контейнерную перевалку. Все это в практической стадии. То есть, мы не только решаем экономические и инфраструктурные вопросы, но и улучшаем качество жизни наших граждан. Позитивную роль в этом играет и «Арктическая ипотека», развитие опорных агломераций, поддержанные президентом», – отметил Андрей Чибис.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548788/#&gid=1&pid=15

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