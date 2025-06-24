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Мурманская область. Арктика (16+)24.06.25 13:30

ПМЭФ-2025 вновь стал площадкой для привлечения в регион инвестиций

Одной из главных тем оперативного совещания, которое состоялось 23 июня, стал Петербургский международный экономический форум. Губернатор Андрей Чибис напомнил, что с 18 по 21 июня делегация Мурманской области представила регион на главной экономической площадке страны.

«Ключевой темой стал вопрос развития Арктики, Трансарктического транспортного коридора. Как неоднократно подчеркивал Президент России Владимир Владимирович Путин, развитие Арктики и её главной транспортной артерии – стратегический национальный приоритет. На сессиях ПМЭФ, посвящённых Арктике, Севморпути и новым маршрутам международной торговли, мы активно обсуждали пути реализации этой стратегии, подходы и инициативы, также фокусируясь на одной из важнейших задач: сделать ледокольную проводку не только надёжной, но и экономически выгодной», – отметил губернатор.

Напомним, этим вопросом, как и рядом других, связанных с развитием Трансарктического транспортного коридора, детально занимается комиссия Госсовета «Северный морской путь и Арктика», учреждённая по инициативе президента год назад в ходе ПМЭФ-2024. Возглавить комиссию глава государства доверил губернатору Мурманской области Андрею Чибису. В том числе комиссией проработан ряд инициатив, которые стали основой для поручений президента по итогам Международного арктического форума, прошедшего в Мурманске в конце марта.

Также ПМЭФ-2025 вновь стал площадкой для привлечения в регион инвестиций.

«В том числе работали по тем решениям, о которых договаривались на Международном арктическом форуме в Мурманске. Мы заключили соглашения на общую сумму порядка 148,6 млрд рублей. Эти средства будут направлены на социальную сферу – ремонт объектов образования, здравоохранения, закупку оборудования, техники, благоустройство городов и поселков; на модернизацию производств; развитие образовательной инфраструктуры», – сообщил Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что в том числе продолжится совместная работа над важными и полезными для региона проектами с компанией «НОВАТЭК»; с компанией «ФосАгро» – с точки зрения социальных инвестиций и развития производственного комплекса; с компанией «Северсталь». Кроме того, подписано соглашение с компанией «Россети» по модернизации электросетевого комплекса. Ещё один крупный застройщик – компания «Эталон» планирует строить в регионе жильё. Отдельный набор соглашений связан со строительством нового кампуса для Мурманского арктического университета – партнёрами региона стали крупнейшие компании.

Губернатор напомнил, что активно идёт работа по соглашениям, подписанным на ПМЭФ в прошлые годы: они уже приносят ощутимые результаты и напрямую влияют на развитие региона.

«Прежде всего, это соглашение с «Газпромом» по газификации региона. Как мы все помним, в рамках МАФ президент дал скорректированный срок – до 2030 года газопровод должен быть построен и введён в эксплуатацию. Работа активно идёт. Также было заключено соглашение о добыче и переработке лития – эта работа началась. В рамках соглашений с компаниями «Самолёт», «ТСД» и «GloraX», которые были подписаны на прошлом форуме, важно, что фактически все они уже вышли на стройплощадки. Не просто оформляют документы, а приступили к строительству жилья», – отметил Андрей Чибис.

Также губернатор подчеркнул, что заключенное на ПМЭФ соглашение по обновлению общественного транспорта позволило значительно его обновить, и теперь в регионе по регулируемым маршрутам ходит транспорт не старше 5 лет. Это один из лучших показателей в стране. В рамках одного из соглашений, достигнутых на ПМЭФ, выполнена архитектурная подсветка в Мурманска, что стало частью комплексной программы благоустройства. Компания «НОВАТЭК» в рамках подписанных соглашений реализует ряд социальных проектов, зафиксированных в соглашениях на ПМЭФ: реконструкцию кинотеатра «Родина»; оснащение строящегося онкологического диспансера; ремонт и переоснащение индустриального колледжа.

«Эти инициативы наглядно демонстрируют, что форум для Мурманской области – не только дискуссионная площадка, что конечно очень важно. Это и площадка, где структурируются и оформляются соответствующие договоренности, которые позволяют двигать вперед экономику и социальную сферу региона, привлекая внебюджетные инвестиции в развитие наших городов и поселков, учреждения образования, социальной сферы, культуры. Спасибо партнёрам за сотрудничество, поддержку, активную позицию», – подчеркнул губернатор.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548675/#&gid=1&pid=7

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