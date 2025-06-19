ПМЭФ-2025: «ВымпелКом» планирует развитие собственной телекоммуникационной инфраструктуры на территории Мурманской области

В ходе Петербургского международного экономического форума 18 июня между ПАО «ВымпелКом» и правительством Мурманской области заключено соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой экономики. Подписи под документом поставили губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Сергей Анохин.

Компания намерена осуществлять развитие собственной телекоммуникационной инфраструктуры на территории Мурманской области, в том числе элементов «Умного города», реализацию инфраструктурных и социально-культурных проектов на основе телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни и безопасности граждан.

«По итогам 2024 года Мурманская область вошла в лидирующую группу рейтинга оценки эффективности и результативности в сфере цифровой трансформации. Безопасность северян также является приоритетом нашей деятельности. Для контроля за объектами безопасности развернута сеть из свыше восьми тысяч видеокамер наблюдения. Уверен, что подписание соответствующего соглашения станет дополнительным фактором ускорения темпов развития региональной системы цифровизации», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Сергей Анохин: «Мурманская область – это активно развивающаяся территория. Мы рады возможности расширить наше сотрудничество с этим регионом. Уверен, с помощью современных технологий мы значительно улучшим уровень жизни граждан».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548681/#&gid=1&pid=3