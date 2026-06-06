Три года назад в Заполярье начал работу Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Мурманской области26 июня в Мурманской области состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России Время возможностей»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)06.06.26 10:00

ПМЭФ-2026: «Арктический пазл» Мурманской области - экономика и социальная политика работают на качество жизни

Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк 5 июня приняла участие в стратегической сессии «Арктика для жизни: создание современной среды в опорных населённых пунктах», которая состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума. В ходе дискуссии участники обсудили механизмы комплексного развития арктических территорий, создание современной городской среды, развитие жилищного строительства, инфраструктуры и меры по привлечению людей в северные регионы.

«Мастер-планы направлены не только на создание социальной инфраструктуры, но и на развитие экономики. Это новые производства, новые рабочие места, рост доходов людей и развитие территорий. Поэтому мастер-планы опорных населённых пунктов — это не только социальная программа, но и полноценный бизнес-план развития Арктики на долгосрочную перспективу», — отметил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Тему комплексного развития арктических территорий поддержал специальный представитель Госкорпорации «Росатом» по вопросам развития Арктики Владимир Панов. По его словам, компания участвует в разработке и реализации мастер-планов ключевых опорных населённых пунктов, в том числе Мурманска, Полярных Зорь в частности и Кировско-Апатитской агломерации в целом.

«Человек живёт там, где есть экономика. А где нет экономики — человек выживает. А в Арктике суровые природные условия становятся дополнительным фактором. И когда мы говорим о развитии опорных городов и реализации мастер-планов, мы говорим о сложной дилемме», — отметил Владимир Панов.

О роли бизнеса в повышении качества жизни в арктических регионах также рассказал заместитель генерального директора по строительству «RWB» Константин Рубан.

«Одно из ключевых направлений нашей компании - участие в развитии Арктики через создание логистической современной инфраструктуры. Компания получила статус резидента АЗРФ. Вчера мы подписали соглашение о строительстве лого-центра в Мурманской области. На наших объектах будут создаваться новые конкурентоспособные рабочие места. Расширится ассортимент товаров для населения, сократятся сроки доставки и повысится качество сервисов. Сегодня электронная коммерция — это уже не просто технология торговли. Это полноценный инструмент социально-экономического развития Арктики, который формирует устойчивую экосистему и помогает раскрывать экономический и человеческий потенциал региона», — отметил Константин Рубан.

Представляя опыт Мурманской области, Ольга Вовк отметила, что сегодня развитие Арктики невозможно рассматривать через отдельные проекты — жилищное строительство, транспортную инфраструктуру, экологию или социальную сферу. Все эти направления должны работать на единую цель — повышение качества жизни людей.

«Мы перестали делить задачи на экономику и социальную сферу. Строительство новых портов, развитие транспортной инфраструктуры, масштабная программа реновации ЗАТО, инициированная губернатором Андреем Чибисом, жилищное строительство — это части единой системы. Мы собрали арктический пазл, где экономика, жильё, транспорт и экология работают на один результат — качество жизни людей. Арктика сегодня — это не про выживание, а про современную жизнь с большой семьёй, своим домом и хорошей работой», — подчеркнула Ольга Вовк.

Одним из ключевых примеров комплексного подхода стало развитие жилищного строительства. Несмотря на общее снижение активности на рынке жилья в стране, Мурманская область демонстрирует рост ввода многоквартирного жилья в 3,3 раза, а индивидуального жилищного строительства — почти в семь раз. Этому способствовало сочетание федеральных и региональных мер поддержки, включая программу «Свой дом в Арктике», проект «Гектар Арктики» и льготную ипотеку под 2%.

Отдельное внимание в ходе выступления было уделено программе реновации закрытых административно-территориальных образований и военных гарнизонов. Благодаря поддержке Президента России Владимира Путина программа получила федеральное финансирование на 2027–2030 годы.  За последние семь лет в ЗАТО построены школы, детские сады, объекты здравоохранения и спорта, благоустроены общественные пространства, отремонтированы сотни домов и квартир. Результатом этой работы стал рост числа многодетных семей и увеличение притока молодых специалистов.

«Главный показатель эффективности для нас — это не количество построенных объектов, а люди. С 2019 года число многодетных семей в Мурманской области выросло почти на 45%, а наши ЗАТО входят в число лидеров региона по этому показателю. Мы видим, что комфортная городская среда становится важным фактором, который помогает молодым семьям связывать своё будущее с Арктикой», — отметила заместитель губернатора.

По словам Ольги Вовк, опыт Мурманской области уже сегодня может стать основой для масштабирования на другие арктические территории в рамках комплексного проекта развития Арктики, который прорабатывается на площадке комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Северный морской путь и Арктика».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569050/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
02.06.26 11:45
Странно, 40 лет назад об этом никто не знал "... 293-ю годовщину со дня образования... " Северного флота... Из обзора от ИИ - СФ официально создан 1 июня 1933 года... исторические корни военно-морског
Комментарий к новости:Командующий Северным флотом поздравил подчиненных с 293-й годовщиной флота и началом летнего периода обучения
Максим
01.06.26 20:30
В любом виде Спорта, если это Спорт, необходима физическая подготовка и определённые навыки.
Комментарий к новости:В областном центре провели первые официальные региональные соревнования «Арктический падел»
Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
-Правовая консультация (18+)С 1 июня меняется порядок приёма в аспирантуру
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире07:30«Недетские вопросы о природе». Развлекательная программа (12+)08:00Фестиваль Авторадио. «Дискотека 80-х» '2017 (16+)10:00«Влюбленные в небо». Полнометражный мультфильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Очень тревожный момент: рост наличных в обороте продолжится-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 83 копейки, евро теряет 71 копейку-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС вошла в тройку лучших атомных станций России по итогам 2025 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 июня-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)С 1 июня меняется порядок приёма в аспирантуру
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять