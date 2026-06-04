ПМЭФ-2026: достигнута договоренность об организации визита в Мурманскую область делегации индийских предпринимателей и бизнес-лидеров

В рамках первого дня работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и президента некоммерческого партнёрства «Индийский бизнес-альянс» господина Сэмми Маноджа Котвани.

Глава региона представил индийским партнёрам инвестиционный и промышленный потенциал Мурманской области, подчеркнув её ключевую роль в укреплении российского присутствия в Арктике. Особое внимание было уделено разработке комплексного проекта развития Арктики и формированию Трансарктического транспортного коридора – стратегически важного маршрута, открывающего новые логистические возможности.

«Ключевые проекты развития для нашего региона – это редкоземельные металлы, а также инфраструктура порта, логистика. Мы активно занимаемся раскаткой Северного морского пути, части Трансарктического транспортного коридора, который выступает удобной альтернативой традиционным маршрутам. Это стратегически значимый проект для развития всей Арктики, а Мурманск – опорный порт СМП и ТТК. Работаем вместе с правительством России и администрацией Президента РФ, чтобы проект стал экономически выгодным. В том числе этим занимается профильная комиссия Госсовета РФ, которую я возглавил по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина. Комиссия консолидирует интересы и ресурсы представителей всех арктических регионов, власти, бизнеса, науки, общественных организаций», – отметил Андрей Чибис в ходе встречи.

Глава региона отметил, что уже сформирована крепкая экономическая база: только за прошлый год товарооборот Мурманской области с Индией вырос более чем на 60%. Губернатор и представители альянса обсудили возможные направления сотрудничества, в том числе предполагающие участие индийских компаний в арктических проектах. Среди потенциально перспективных – проекты, связанные с промышленной кооперацией и региональными инвестициями в сфере логистики и портовой инфраструктуры, импортозамещением и локализацией.

По итогам встречи достигнута договоренность об организации визита в Мурманскую область делегации индийских предпринимателей и бизнес-лидеров. Поездка позволит представителям индийских компаний на месте оценить возможности для реализации совместных проектов, провести переговоры с региональными властями и потенциальными партнерами.

Планируется, что Мурманскую область посетят представители компании по переработке морепродуктов и логистике холодовой цепи, судоремонту, морскому машиностроению, производству и эксплуатации портового оборудования, производству удобрений и добыче минеральных ресурсов.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, некоммерческое партнёрство «Индийский бизнес-альянс» является одной из старейших и наиболее авторитетных площадок, объединяющих индийское деловое сообщество в Российской Федерации. Альянс действует в интересах укрепления российско-индийского стратегического партнерства, расширения торгово-экономического, инвестиционного, культурного и гуманитарного взаимодействия между Российской Федерацией и Республикой Индия.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568910/#&gid=1&pid=1