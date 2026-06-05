ПМЭФ-2026: федеральный девелопер «GloraX» планирует построить ещё один ЖК в Мурманске

Вчера в рамках ПМЭФ-2026 федеральный девелопер «GloraX» заключил соглашение с правительством Мурманской области. Документ предусматривает сотрудничество по определению концепции развития территории в районе улицы Профсоюзов в Мурманске. Девелопер «GloraX» намерен реализовать ещё один проект – построить 10‑этажный ЖК. Объём инвестиций оценивается не менее чем в 1 млрд рублей. Также инвестор планирует безвозмездно передать 300 кв. метров региону под социальные задачи.

Стороны намерены проработать подходы к развитию территории, включая вопросы жилой застройки, социальной, дорожной и инженерной инфраструктуры, а также повышения привлекательности городской среды и доступности жилья для различных категорий граждан.

«То, что такой крупный федеральный девелопер, как «GloraX», расширяет своё присутствие в регионе – лучший индикатор созданных нами отличных условий для развития строительства. Мы уже успешно реализуем масштабный проект комплексной застройки в Долине Уюта, соглашение по которому подписали на ПМЭФ в прошлом году. Сегодня мы закрепляем новое партнёрство: это дополнительно не менее 1 миллиарда рублей частных инвестиций в строительство современного многоквартирного дома. Я уже отмечал, что несмотря на определенные сложности в строительной отрасли по всей России, в Мурманской области объёмы ввода жилья стабильно растут. Только за последние 7 лет этот показатель увеличился более чем в 3 раза. Огромную роль в этом играет льготная «Арктическая ипотека» под 2%. Новое соглашение поможет нам ещё больше нарастить темпы строительства, обеспечивая северян комфортным жильём», – сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Параметры возможного проекта будут определяться по итогам разработки концепции и дальнейшего взаимодействия сторон.

«Мурманск сегодня – один из городов, где особенно заметен запрос на качественное обновление городской среды. Это территория с сильной экономической базой, стратегическим значением для страны и большим потенциалом для развития современной жилой инфраструктуры. Для «GloraX» важно работать в таких городах не точечно, а вдолгую: внимательно изучать контекст, учитывать северную специфику, реальные потребности жителей и задачи региона. Мы видим возможность применить здесь наш опыт в создании комфортных городских проектов – с продуманной архитектурой и инфраструктурой, которые повышают качество жизни и формируют новую ценность для города», – отметил Александр Андрианов, акционер, генеральный директор «GloraX».

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, в 2025 году показатель по вводу жилья выполнен на 181% – введено более 96 тысяч кв. метров, а за четыре месяца 2026 года на 70,9% – введено 38,26 тысячи кв. метров. Всего частными крупнейшими застройщиками в ближайшие 10 лет планируется построить более 1 млн кв. метров жилья. Общая площадь по подписанным соглашениям превышает 900 тысяч кв. метров. Объём инвестиций в проекты жилищного строительства достиг более 115 млрд рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569007/#&gid=1&pid=5