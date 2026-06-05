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Мурманская область. Арктика (16+)05.06.26 10:00

ПМЭФ-2026: губернатор Мурманской области Андрей Чибис и президент «X5» Екатерина Лобачева обсудили вопросы развития торговой инфраструктуры и социальных проектов в нашем регионе

3  июня губернатор Андрей Чибис и президент «X5» Екатерина Лобачева провели рабочую встречу на Петербургском международном экономическом форуме. Стороны обсудили расширение доступа жителей региона к продовольственным товарам, кадровые вопросы и реализацию совместных социальных инициатив.

Особое внимание – предложению «X5» об изменении федерального законодательства в части увеличения с 25 до 35% антимонопольной доли для торговых сетей.

«Сегодня в регионе работают более 190 магазинов сети, и компания готова идти дальше — в том числе открывать площадки на отдалённых территориях. Хороший пример уже есть: магазин на 27-м км в населённом пункте, где живут наши военные. Он решает простой, но важный вопрос — чтобы семьи, которые служат и живут вдали от города, могли купить всё необходимое рядом с домом. И чтобы таких примеров становилось больше, поддержим инициативу коллег по увеличению допустимой доли рынка до 35% и будем прорабатывать этот вопрос на площадке комиссии Госсовета «Северный морской и Арктика». Арктика требует особых решений, и федеральный уровень должен это учитывать», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, одной из тем обсуждения стало привлечение кадров. Сеть «Пятёрочка» готова запустить в области проект с системой наставничества, а также расширять социальную поддержку и вкладываться в благоустройство территорий.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568950/#&gid=1&pid=1

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