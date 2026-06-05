ПМЭФ-2026: хвостохранилища Кольского Заполярья - перспективный инвестиционный ресурс

4 июня губернатор Мурманской области выступил на деловом завтраке Российского союза промышленников и предпринимателей «Региональные аспекты экологической и климатической политики – роль и возможности бизнеса», который прошёл в рамках Петербургского международного экономического форума.

Андрей Чибис рассказал, как в Мурманской области удаётся соблюдать баланс между промышленным развитием и экологией, а также о том, как регион превращает экологические вызовы в новые возможности для развития и инвестиции.

«Для нас экология и экономика не противопоставлены — это две части одной задачи: качества жизни людей и устойчивого развития региона. Мурманская область — крупнейший промышленный центр Арктики, поэтому наша политика строится не на выборе между развитием и экологией, а на разумном балансе. За последние семь лет выбросы загрязняющих веществ сократились почти на 35%, объём загрязненных сточных вод — более чем в два раза. Эти результаты достигнуты не за счёт сокращения производства, а благодаря модернизации предприятий, внедрению современных технологий и конструктивному диалогу с бизнесом. Для Арктики адаптация к изменениям климата — это уже не вопрос будущего, а необходимость сегодняшнего дня. При этом климатические изменения несут не только вызовы, но и новые возможности. Развитие Северного морского пути, доступ к новым ресурсам и рост стратегического значения Арктики открывают дополнительные перспективы для развития региона», – сказал Андрей Чибис.

Сегодня Мурманская область третий год подряд входит в тройку лидеров Национального экологического рейтинга и занимает первое место среди регионов Северо-Западного федерального округа.

Как отметил губернатор, одним из самых чувствительных экологических вопросов для жителей Мурманска справедливо остается перегрузка угля в порту. Так организована работа ещё со времён Советского Союза. Однако в последние годы регион планомерно решает и эту задачу. Идёт постепенный перевод перевалки угля на западный берег Кольского залива: работает современный специализированный терминал «Лавна», тем самым меняется структура грузов в городской части порта, увеличивается доля более экологичных. «Лавна» сегодня – один из главных инфраструктурных проектов Мурманской области, который реализуется при поддержке Президента России Владимира Путина.

Одной из ключевых тем выступления стал потенциал переработки отходов горнодобывающей промышленности. Сегодня большая их часть практически не используется: около 99% складируется в отвалах и хвостохранилищах. За десятилетия работы предприятий на территории Мурманской области накоплено уже более 4 млрд тонн таких отходов.

«Традиционно промышленные отходы, хвостохранилища воспринимаются как экологическая проблема. Однако современные технологии позволяют взглянуть на них по-другому. По сути, это не отходы, а огромный запас ценных ресурсов, который может стать источником сырья для новых производств и новых инвестиций», – подчеркнул глава региона

По оценкам специалистов, только в отходах обогащения содержится около 1,5 млн тонн редкоземельных металлов, более 100 тысяч тонн редких металлов, около миллиона тонн циркония и свыше 40 млн тонн железной руды. Потенциальная стоимость этих ресурсов превышает 500 млрд рублей, а переработка сырья, накопленного в хвостохранилищах трех крупнейших предприятий региона, может обеспечить выручку порядка 6,4 трлн рублей.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, отдельное внимание участники дискуссии уделили климатическим проектам и внедрению современных экологических технологий, которые позволяют одновременно снижать нагрузку на окружающую среду и создавать новые точки экономического роста.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568985/#&gid=1&pid=1