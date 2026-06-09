ПМЭФ-2026: масштабные проекты Мурманской области определены, дело за «малым» - решить вопросы финансирования

Первые проекты, претендующие на участие в программе комплексного развития Арктической зоны РФ и ТТК, оказались весьма масштабными, следует из обсуждения на заседании комиссии Госсовета по Севморпути и Арктике в ходе ПМЭФ. Как пишет kommersant.ru, по поручению Президента РФ Владимира Путина правительство, Морская коллегия и комиссия Госсовета должны сформировать перечень взаимоувязанных проектов, определить последовательность их реализации, к 31 августа представить финансово-экономическую и организационную модели, а к 15 ноября — сам проект.

В Мурманской области, рассказал президент фонда «Кристалл роста» Александр Галушка, предлагается создать металлургический кластер, на первом этапе — освоение месторождения, содержащего почти 19% запасов хрома в РФ. Господин Галушка участок не назвал. Речь, видимо, идёт о Сопчеозерском месторождении с балансовыми запасами C1 на октябрь 2024 года 4,55 млн тонн. На базе этого месторождения предлагается создать производство феррохрома и сформировать вертикально интегрированную цепочку «хромовый концентрат-феррохром-нержавеющая сталь».

Второй этап, рассказывает Александр Галушка, — создание производства нержавеющих и специальных сталей с использованием хрома, титана, ванадия, никеля и т. п. Для этого предполагается освоение месторождения Юго-Восточная Гремяха, содержащего запасы титана, железа и ванадия, поясняет он. На третьем этапе предполагается создание центра переработки редких и редкоземельных металлов (РЗМ) на базе участка «Аллуайв» Ловозерского месторождения, создание производства тяжелой группы РЗМ — ниобия, тантала и циркония. Завершающий этап — создание производств материалов для новой энергетики и аккумуляторных батарей.

Сейчас, сообщил господин Галушка, завершается разработка финансово-экономической модели металлургического кластера, на основе которой будет разрабатываться инвестмодель и будут привлекаться инвесторы как российские, так и зарубежные. Оценку он изданию «Коммерсант» не назвал.

Но для этого кластера, говорит Александр Галушка, необходимо развитие Мурманского транспортного узла (МТУ), а именно масштабная модернизация железнодорожных путей стоимостью 2,7 трлн рублей с развитием направлений Волховстрой—Мурманск, Выходной—Лавна и подходов со стороны Северо-Запада, Урала и Сибири. Господин Галушка подчеркнул, что комплексный проект должен строиться преимущественно на внебюджетные источники финансирования. Ни федеральные источники, ни инвестпрограмма ОАО РЖД, говорит он, очевидно, не способны обеспечить формирование таких проектов, и необходим переход к таким формам, как концессия, консорциум и т. п., в том числе с участием дружественных стран. «Сейчас у нас уже ведётся работа по формированию такой модели», — сказал господин Галушка, отметив интерес к первому этапу развития МТУ со стороны группы «ВИС». Одновременно, добавил он, начаты переговоры с крупнейшими железнодорожными строительными компаниями Китая «CRCC» и «CREC». Их функцию ещё предстоит обсудить, сказал он изданию.

Второй проект связан с газификацией Мурманской области и строительством газопровода Волхов—Мурманск до 2030 года. Газификация, по словам господина Галушки, создаст основу для производства в Мурманской области минеральных удобрений и судового топлива.

Кластер по производству нержавеющей стали в Мурманске — идея интересная, но реализация может быть весьма затруднена, полагает советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников, напоминая о судьбе Тихвинского ферросплавного завода, который построен был плохо, проработал с убытками и сгорел. Причина — конкуренция с Челябинским электрометаллургическим комбинатом, который работает на казахстанском сырье и вполне закрывает отечественные потребности, поясняет он. Кроме того, развивать такой проект без «Русской нержавеющей компании», которая имеет планы по строительству цеха нержавеющего проката, было бы неправильно, полагает господин Шапошников. Добыча РЗМ в области идёт на Ловозерском ГОКе, так что расширение добычи на близлежащих месторождениях может иметь успех, предполагает Максим Шапошников. Впрочем, добавляет он, сейчас развитие отрасли упирается в ограничение переработки.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568864/#&gid=1&pid=1