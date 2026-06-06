Три года назад в Заполярье начал работу Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Мурманской области26 июня в Мурманской области состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России Время возможностей»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)06.06.26 15:00

ПМЭФ-2026: Мурманская область готова стать надёжным арктическим форпостом для китайского бизнеса

Заместитель губернатора Мурманской области — министр развития Арктики и экономики Светлана Панфилова приняла участие в кейс-сессии «Новая фаза инвестиционного партнерства России и Китая: тренды и стратегии для российских регионов», которая состоялась на площадке Петербургского международного экономического форума.

В своём выступлении вице-губернатор презентовала потенциал Кольского Заполярья как стратегического хаба для двустороннего сотрудничества, сделав акцент на уникальных преимуществах области.

В обсуждении приняли участие представители федеральных органов власти, руководители регионов России, представители деловых кругов и органов власти Китайской Народной Республики.

Светлана Панфилова отметила, что по итогам 2025 года Китай стал главным внешнеторговым партнёром Мурманской области.

«На его долю приходится 41% внешней торговли региона — это первое место как по экспорту, так и по импорту. В 2025 году мы увеличили поставки в Китай на 5% по сравнению с предыдущим годом. Основу нашего экспорта составляют стратегически важные товары: никель и изделия из него, рыбопродукция, а также металлические руды», — заявила заместитель губернатора.

Центральное место в презентации занял транзитный потенциал Трансарктического транспортного коридора. Как сообщила Светлана Панфилова, достигнута договоренность с китайской судоходной компанией «NewNew Shipping Line» об организации сервиса по маршруту Китай — Мурманск. Преимущества этого направления очевидны: расстояние по ТТК на 40% короче, чем при проходе через Суэцкий канал, а экономия времени в пути составляет от 10 до 15 суток.

«Первый пилотный заход контейнеровоза «NewNew Shipping Line» в порт Мурманск запланирован уже на август 2026 года», — сообщила Светлана Панфилова.

В рамках развития промышленной кооперации Светлана Панфилова пригласила китайских партнёров к участию в проектах по добыче полезных ископаемых, а также в создании мощностей для судостроения и судоремонта, подчеркнув, что 100% территории Мурманской области наделены статусом особой экономической зоны, предоставляющим значительные налоговые льготы.

Отдельным блоком были обозначены перспективы туристической отрасли. Мурманская область уже сегодня удерживает статус лидера арктического туризма в России: каждый третий путешественник, отправляющийся за полярный круг, выбирает Кольский полуостров. При этом среди всех иностранных туристов, приезжающих в регион, первое место уверенно удерживают гости из Китая.

Подводя итог выступления, Светлана Панфилова подчеркнула заинтересованность региона в развитии долгосрочных экономических и инвестиционных связей с Китайской Народной Республикой. Мурманская область, обладая уникальным географическим положением, мощным промышленным и логистическим потенциалом, а также преференциальным режимом на всей своей территории, готова стать надёжным арктическим форпостом для китайского бизнеса.

 

 

Фото (Российско-Китайская Гильдия коммерции): https://gov-murman.ru/info/news/569055/#&gid=1&pid=9

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
02.06.26 11:45
Странно, 40 лет назад об этом никто не знал "... 293-ю годовщину со дня образования... " Северного флота... Из обзора от ИИ - СФ официально создан 1 июня 1933 года... исторические корни военно-морског
Комментарий к новости:Командующий Северным флотом поздравил подчиненных с 293-й годовщиной флота и началом летнего периода обучения
Максим
01.06.26 20:30
В любом виде Спорта, если это Спорт, необходима физическая подготовка и определённые навыки.
Комментарий к новости:В областном центре провели первые официальные региональные соревнования «Арктический падел»
Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
-Правовая консультация (18+)С 1 июня меняется порядок приёма в аспирантуру
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире07:30«Недетские вопросы о природе». Развлекательная программа (12+)08:00Фестиваль Авторадио. «Дискотека 80-х» '2017 (16+)10:00«Влюбленные в небо». Полнометражный мультфильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Очень тревожный момент: рост наличных в обороте продолжится-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 83 копейки, евро теряет 71 копейку-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС вошла в тройку лучших атомных станций России по итогам 2025 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 июня-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)С 1 июня меняется порядок приёма в аспирантуру
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять