ПМЭФ-2026: Мурманская область готова стать надёжным арктическим форпостом для китайского бизнеса

Заместитель губернатора Мурманской области — министр развития Арктики и экономики Светлана Панфилова приняла участие в кейс-сессии «Новая фаза инвестиционного партнерства России и Китая: тренды и стратегии для российских регионов», которая состоялась на площадке Петербургского международного экономического форума.

В своём выступлении вице-губернатор презентовала потенциал Кольского Заполярья как стратегического хаба для двустороннего сотрудничества, сделав акцент на уникальных преимуществах области.

В обсуждении приняли участие представители федеральных органов власти, руководители регионов России, представители деловых кругов и органов власти Китайской Народной Республики.

Светлана Панфилова отметила, что по итогам 2025 года Китай стал главным внешнеторговым партнёром Мурманской области.

«На его долю приходится 41% внешней торговли региона — это первое место как по экспорту, так и по импорту. В 2025 году мы увеличили поставки в Китай на 5% по сравнению с предыдущим годом. Основу нашего экспорта составляют стратегически важные товары: никель и изделия из него, рыбопродукция, а также металлические руды», — заявила заместитель губернатора.

Центральное место в презентации занял транзитный потенциал Трансарктического транспортного коридора. Как сообщила Светлана Панфилова, достигнута договоренность с китайской судоходной компанией «NewNew Shipping Line» об организации сервиса по маршруту Китай — Мурманск. Преимущества этого направления очевидны: расстояние по ТТК на 40% короче, чем при проходе через Суэцкий канал, а экономия времени в пути составляет от 10 до 15 суток.

«Первый пилотный заход контейнеровоза «NewNew Shipping Line» в порт Мурманск запланирован уже на август 2026 года», — сообщила Светлана Панфилова.

В рамках развития промышленной кооперации Светлана Панфилова пригласила китайских партнёров к участию в проектах по добыче полезных ископаемых, а также в создании мощностей для судостроения и судоремонта, подчеркнув, что 100% территории Мурманской области наделены статусом особой экономической зоны, предоставляющим значительные налоговые льготы.

Отдельным блоком были обозначены перспективы туристической отрасли. Мурманская область уже сегодня удерживает статус лидера арктического туризма в России: каждый третий путешественник, отправляющийся за полярный круг, выбирает Кольский полуостров. При этом среди всех иностранных туристов, приезжающих в регион, первое место уверенно удерживают гости из Китая.

Подводя итог выступления, Светлана Панфилова подчеркнула заинтересованность региона в развитии долгосрочных экономических и инвестиционных связей с Китайской Народной Республикой. Мурманская область, обладая уникальным географическим положением, мощным промышленным и логистическим потенциалом, а также преференциальным режимом на всей своей территории, готова стать надёжным арктическим форпостом для китайского бизнеса.

Фото (Российско-Китайская Гильдия коммерции): https://gov-murman.ru/info/news/569055/#&gid=1&pid=9