ПМЭФ-2026: Мурманская область и «НОВАТЭК» договорились о расширении социальной поддержки региона

4 июня на полях Петербургского международного экономического форума Мурманская область и «НОВАТЭК» договорились о расширении социальной поддержки региона. Заключенное дополнительное соглашение уточняет перечень мероприятий и объектов в рамках долгосрочного соглашения о сотрудничестве на 2020-2026 годы, подписанного в 2020 году, и предусматривает значительную финансовую поддержку важных для жителей региона проектов – со стороны ПАО «НОВАТЭК» в размере более 4,78 млрд рублей.

Подписи под документом поставили председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Значительный объём финансирования будет направлен на приобретение дополнительного высокотехнологичного медицинского оборудования для областного онкологического диспансера. Реализация этого проекта имеет первостепенное значение для повышения доступности высококвалифицированной медицинской помощи и улучшения качества жизни пациентов.

Также предусмотрено приобретение современного транспорта для учреждений здравоохранения, что позволит повысить оперативность и качество оказания медицинской помощи.

Важным направлением сотрудничества является реализация проектов, цель которых – сохранение и развитие региональных объектов культуры, ориентированных на развитие творческого и научно-технического потенциала детей и молодежи. Соглашением предусмотрено выделение денежных средств, в том числе на реализацию мероприятий по сохранению объекта культурного наследия Мурманского областного Дворца культуры им. С.М. Кирова.

- «НОВАТЭК — наш давний и надёжный партнёр, с которым нас объединяют годы плодотворного сотрудничества и реализация крупных инвестиционных проектов, важных для развития Мурманской области. Для нас принципиально важно, чтобы результаты экономического роста находили отражение в конкретных изменениях, которые чувствуют жители региона. Именно поэтому сотрудничество с компанией последовательно развивается в разных направлениях: здравоохранение, образование, культура, социальная инфраструктура. Вместе мы создаём новые возможности для северян и формируем условия, чтобы Мурманская область оставалась территорией развития, где хочется жить, работать и связывать своё будущее с Севером, – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Владимирович Чибис.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, долгосрочное соглашение о сотрудничестве с ПАО «НОВАТЭК» охватывает широкий спектр направлений, включая здравоохранение, образование, развитие социальной и медицинской инфраструктуры, а также поддержку массового спорта, культуры и искусства, подтверждая комплексный подход к развитию Мурманской области и стратегическую значимость партнерства между государством и бизнесом.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569021/#&gid=1&pid=3