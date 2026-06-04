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Мурманская область. Арктика (16+)04.06.26 16:00

ПМЭФ-2026: Мурманская область примет участие в создании промкластера по разработке и внедрению беспилотных систем

Вчера в рамках Петербургского международного экономического форума заключено соглашение о создании промышленного кластера по разработке, производству, испытанию и внедрению беспилотных систем и средств противодействия им. Подписи в документе поставили представители исполнительных органов Мурманской, Ленинградской, Архангельской и Калининградской областей, Санкт-Петербурга, Республики Карелия и автономной некоммерческой организации «Федеральный центр беспилотных авиационных систем» (ФЦ БАС).

Совместными усилиями стороны планируют создавать испытательные полигоны и развивать рынок БАС в стране. Специалисты ФЦ БАС помогают наладить взаимодействие между разработчиками, производителями и заказчиками, а также формируют единые стандарты внедрения технологий, благодаря чему решения находят применение в самых разных секторах экономики – от логистики до сельского хозяйства.

«Вступление в промкластер — важный этап последовательной работы по развитию отрасли беспилотных систем в регионе, которая ведётся в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации и народной программой «На Севере – жить!». Мы входим в кластер с собственной базой: в области уже создано более 20 центров обучения операторов БАС для школьников и студентов, в Мурманском строительном колледже имени Н.Е. Момота готовят профессионалов по специальности «Эксплуатация БАС». Более того, планируем открытие профильных лабораторий на базе МАУ. Наша цель – сформировать в Мурманской области полноценный научно-производственный центр, который обеспечит регион штатом профессиональных пилотов и техников и создаст новые рабочие места. Для нас это вопрос не только технологического суверенитета, но и конкурентоспособности региона», – отметила заместитель губернатора – министр развития Арктики и экономики Светлана Панфилова.

«Межрегиональный промышленный кластер открывает новые возможности для объединения компетенций в сфере беспилотных систем. По всей России работают талантливые команды – разработчики, производители и эксплуатанты БАС показывают впечатляющие результаты и подтверждают высокий профессионализм на практике. Наша цель создать единую сеть сотрудничества. Мы нацелены на активный обмен технологиями и успешными решениями, на запуск совместных инициатив. Важно также повысить уровень локализации производства. Подписанная декларация – фундамент системной работы. Она поможет развивать отрасль и распространять проверенные решения по всей стране», – подчеркнул Максим Авдеев, генеральный директор АНО «Федеральный центр беспилотных авиационных систем».

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, Федеральный центр беспилотных авиационных систем задаёт темп развитию отрасли по всей стране. В рамках своей деятельности ФЦ БАС как флагманский научно-производственный центр (НПЦ) выполняет координирующую роль и активно участвует в создании региональной сети НПЦ, которые формируют технологическую основу отрасли.

Сегодня в России действует 30 таких центров, в том числе в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, к 2030 году их число планируется увеличить до 48. Благодаря этому инновационные решения быстрее проходят путь от разработки до внедрения и становятся доступными по всей стране.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568940/#&gid=1&pid=1

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