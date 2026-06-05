ПМЭФ-2026: Мурманская область станет восьмым регионом присутствия компании «RWB» на Дальнем Востоке и в Арктике

Правительство Мурманской области и «RWB» (объединенная компания «Wildberry & Russ») 4 июня заключили соглашения о партнёрстве, предусматривающие запуск проекта по реализации демографических инициатив, направленных на поддержку семьи, материнства и детства, а также реализацию инвестиционного проекта по строительству сортировочного центра. Соответствующие соглашения были подписаны на площадке Петербургского международного экономического форума между правительством региона, компанией и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в присутствии Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Подписи под соглашениями поставили губернатор Мурманской области Андрей Чибис, основатель «Wildberries» глава «RWB» Татьяна Ким и заместитель генерального директора по привлечению инвестиций КРДВ Кирилл Каменев.

«Развитие современной логистической инфраструктуры в Арктике оказывает прямое влияние на качество жизни людей и экономику северных регионов. Это вклад в повышение доступности товаров для жителей Крайнего Севера – как по срокам доставки, так и ассортименту, и стоимости. Одновременно развитие онлайн-ритейла открывает дополнительные возможности для арктических предпринимателей, которые получают дополнительную возможность для расширения рынка сбыта продукции. Создание сортировочного центра в Мурманской области – очередной шаг к формированию современной транспортно-логистической сети в российской Арктике», – прокомментировал Алексей Чекунков.

«Мы стремимся к тому, чтобы каждая семья в нашем регионе ощущала поддержку каждый день – от момента планирования ребёнка и до окончания им школы. Комплексный проект «На Севере – малыш» уже формирует целую экосистему заботы. При рождении первого ребёнка мама получает свыше одного миллиона рублей – это материнский капитал и региональная выплата «зарплата мамы». Кроме того, предусмотрены сумка в роддом и подарок для новорожденного. Особенно ценно наше партнёрство с «RWB» – компания действительно ориентируется на реальные потребности людей. Вместе мы разработаем конкретный план мероприятий для семей и начнём его реализацию уже в следующем году», – заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В рамках партнёрства компания также планирует построить в регионе высокотехнологичный сортировочный центр площадью более 20 тысяч кв. метров. Проект планируется реализовать с привлечением мер поддержки резидентов Арктической зоны Российской Федерации. Общий объём инвестиций в реализацию проекта составит более 1 млрд рублей, будет создано 500 рабочих мест.

- «RWB» – один из лидеров онлайн-ритейла в стране. При поддержке КРДВ компания продолжает усиливать присутствие на Дальнем Востоке и в Арктике. В статусе резидента территории опережающего развития (ТОР) ведутся строительство и проектирование логистических объектов в Забайкальском крае, Амурской и Сахалинской областях. Кроме того, уже работает первая очередь логистического центра во Владивостоке. В рамках режима Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) реализуется проект в Архангельской области. В 2025 году на полях Восточного экономического форума подписаны аналогичные соглашения по инвестиционным проектам в Республике Бурятия и Республике Саха (Якутия). Мурманская область станет восьмым регионом присутствия компании на Дальнем Востоке и в Арктике. Строительство новых сортировочных и распределительных центров позволяет региональному бизнесу выходить на федеральный уровень, а местным жителям – получать заказы в короткие сроки, – прокомментировал Кирилл Каменев.

«Мурманская область – надёжный партнёр, с которым нас связывают не только деловые отношения, но и по-настоящему человеческие проекты. Строительство сортировочного центра – это инвестиция в скорость, доступность товаров и новые возможности для каждого жителя Заполярья. Параллельно мы запускаем демографический проект, направленный на прямую поддержку семейных инициатив региона. Для нас это не формальность, а реальный вклад в поддержку людей, которые каждый день делают жизнь на Севере лучше. Мы высоко ценим поддержку губернатора Андрея Владимировича Чибиса и уверены, что сочетание технологического развития, социальных инициатив и логистических инвестиций создаст мощный синергетический эффект для всего региона. И самое главное – уже сегодня это помогает менять качество жизни людей к лучшему», – подчеркнула основатель «Wildberries», глава «RWB» Татьяна Ким.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568993/#&gid=1&pid=12