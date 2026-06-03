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Мурманская область. Арктика (16+)03.06.26 18:50

ПМЭФ-2026: на фоне общего спада в стране, в Мурманской области складывается кардинально другая ситуация - Андрей Чибис

Сегодня губернатор Андрей Чибис в рамках Петербургского экономического форума принял участие в панельной сессии Экспертного института социальных исследований «Проекты социальной архитектуры. Создание точек роста территорий».  Участники обсудили практики развития регионов и роль социальной архитектуры в формировании новых моделей взаимодействия государства, бизнеса и общества.

В числе спикеров – президент Российской ассоциации политических консультантов Фирдус Алиев, директор Института социальной архитектуры Сергей Володенков и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Участие в дискуссии также приняли генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин, губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, представители бизнеса и общественных организаций.

Модератор сессии – руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований, член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына напомнила, что сессия стала продолжением экспертного диалога, начатого на ПМЭФ годом ранее. Она подчеркнула, что золотым стандартом эффективных региональных кейсов является народная программа «На Севере – жить!» в Мурманской области, которая уже переросла в девиз «В России – жить!». 

Губернатор Андрей Чибис отметил, что программа родилась с мелочи - увиденной им надписи на бетонном заборе: «Кто последний будет улетать из Мурманска, выключите свет в аэропорту». Он подчеркнул, что ему по-человечески захотелось переломить эту ситуацию, внушить северянам оптимизм, уверенность в завтрашнем дне и, как следствие, желание оставаться в регионе.

«Десятилетиями люди жили с синдромом отложенной жизни – вот мы поработаем десять-двадцать лет, затем уедем в более тёплые города и заживём. Именно этот сценарий мы начали менять в 2019 году, создавая программу «На Севере – жить!». Она по-настоящему народная, потому что при её составлении мы опирались на мнение людей, получив 572 тысячи предложений от жителей. Это яркий пример масштабного участия людей в проектировании своего будущего. Народная программа не просто изменила инфраструктуру – на ее основе мы создали бренд, в который вложили много сил и средств, и который теперь работает на нас. Сегодня «На Севере – жить!» это круто, потому что люди чувствуют себя причастными к изменениям», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор подчеркнул, что Мурманск перестал быть периферией – он стал центром притяжения. Регион активно развивается в промышленном, логистическом и социальном направлениях, о Кольском Заполярье, – самой близкой Арктике – знают все благодаря активно развивающемуся туризму. 

«Север вахтой не поднимешь. Мы превратили Мурманскую область в место, которое осознанно и с гордостью выбирают для жизни. Это подтверждает статистика: в 2025 году, впервые за 6 лет, в регион приехало жить и работать на 35% больше людей, чем в предыдущем. Только по программе «Курс на Север» мы привлекли более 1000 востребованных специалистов, и что особенно важно – 300 из них приехали с детьми. А это врачи, учителя, инженеры – люди образованные, которым есть с чем сравнить. Но они выбирают Север, и что важнее – они выбирают Север для своих детей», – подчеркнул глава региона.

Один из ярких маркеров доверия к проводимой работе – это рынок недвижимости. 

«На фоне общего спада в стране, в Мурманской области складывается кардинально другая ситуация. Мы возродили масштабное жилищное строительство, которого регион не видел со времён СССР. Средний объём ввода жилья вырос в 3,3 раза, средний объём ввода многоквартирных домов – в 6,9 раза. Подписаны соглашения на строительство порядка миллиона квадратных метров, и цифра должна вырасти. Застройщики удивляются: северяне практически не покупают студии и однокомнатные квартиры, как предполагалось. Они покупают «двушки» и «трёшки», а значит, хотят оставаться здесь, растить здесь детей», – отметил губернатор. 

Андрей Чибис подчеркнул, что регион уже перешёл к системному проектированию будущего, – в 2025 году были разработаны мастер-планы развития для 16 опорных населенных пунктов Арктики, которые утвердило правительство России.

На днях был опубликован рейтинг российских регионов по благосостоянию семей (рейтинг РИА), и Мурманская область заняла в нём 12-е место по России.

Эксперты согласились, что главе Мурманской области вместе с командой удалось создать невероятно мощный региональный бренд и эпоха, когда Север был территорией подвига и вахты, закончилась, – социальная архитектура сделала его территорией для жизни. 

«Хочу сказать очень простую вещь: основа всего – люди, все изменения начинаются с людей. Благодаря команде Андрея Владимировича Чибиса мы сегодня видим такой уникальный Север», – сказал генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин.

Генеральный директор Фонда Андрея Мельниченко Татьяна Журавлева очень высоко оценила опыт правительства Мурманской области по созданию народной программы и отметила, что в рамках кадровой ротации у людей есть ответ на вопрос, почему он должен переехать из Саган-Нура или Березняков, например, в Ковдор.

«Я вас поддерживаю, потому что «На Севере – жить!», – подчеркнула Татьяна Журавлева. 

На сессии также были представлены социальные проекты крупных компаний, включая ПСБ, «Норильский никель», «Росатом» и «СИБУР».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568939/#&gid=1&pid=10

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