ПМЭФ-2026: ОАО «РЖД» и Мурманская область подписали соглашение о сотрудничестве до 2030 года

В рамках XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) 5 июня подписано соглашение о сотрудничестве между ОАО «РЖД» и правительством Мурманской области на 2026-2030 годы. Подписи под документом поставили губернатор Мурманской области Андрей Чибис и начальник Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Виктор Голомолзин.

Соглашение заключено с целью организации взаимовыгодного сотрудничества, в том числе при реализации стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030 года на территории Мурманской области.

«В предыдущие периоды Мурманская область и РЖД уже заключали подобные соглашения, ключевыми результатами которых стали старт строительства ветки к порту Лавна на западном берегу Кольского залива, запуск первых этапов реконструкции Мурманского транспортного узла и сохранение стабильного субсидируемого пригородного сообщения. Мурманский транспортный узел – это важнейший инфраструктурный проект для региона. Строительство новой железной дороги и создание нового порта позволяет нам кардинально перераспределить логистическую нагрузку. Сейчас вместе с РЖД ведётся работа по определению финансовых и технологических решений, чтобы обеспечить поэтапное увеличение пропускной способности в 3 раза к 2030 году в соответствии с поручением Президента России. Во всех этих процессах нам важна поддержка такого надёжного партнёра, как РЖД», – отметил Андрей Чибис.

Документ определяет основные принципы и направления деятельности правительства Мурманской области и РЖД в производственной, финансовой, инвестиционной деятельности, а также в социальной сфере и сфере экологии.

«Между Октябрьской железной дорогой и правительством Мурманской области выстроено давнее конструктивное взаимодействие. Мы развиваем инфраструктуру для обеспечения грузовых перевозок, разрабатываем новые интересные предложения для пассажиров. Сегодняшнее соглашение закрепляет наши намерения по реализации целого ряда направлений, включая развитие подходов к портовой инфраструктуре, туризма и социальных проектов», – заявил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569068/#&gid=1&pid=1