Три года назад в Заполярье начал работу Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Мурманской области26 июня в Мурманской области состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России Время возможностей»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)07.06.26 13:00

ПМЭФ-2026: ОАО «РЖД» и Мурманская область подписали соглашение о сотрудничестве до 2030 года

В рамках XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) 5 июня подписано соглашение о сотрудничестве между ОАО «РЖД» и правительством Мурманской области на 2026-2030 годы. Подписи под документом поставили губернатор Мурманской области Андрей Чибис и начальник Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Виктор Голомолзин.

Соглашение заключено с целью организации взаимовыгодного сотрудничества, в том числе при реализации стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030 года на территории Мурманской области.

«В предыдущие периоды Мурманская область и РЖД уже заключали подобные соглашения, ключевыми результатами которых стали старт строительства ветки к порту Лавна на западном берегу Кольского залива, запуск первых этапов реконструкции Мурманского транспортного узла и сохранение стабильного субсидируемого пригородного сообщения. Мурманский транспортный узел – это важнейший инфраструктурный проект для региона. Строительство новой железной дороги и создание нового порта позволяет нам кардинально перераспределить логистическую нагрузку. Сейчас вместе с РЖД ведётся работа по определению финансовых и технологических решений, чтобы обеспечить поэтапное увеличение пропускной способности в 3 раза к 2030 году в соответствии с поручением Президента России. Во всех этих процессах нам важна поддержка такого надёжного партнёра, как РЖД», – отметил Андрей Чибис.

Документ определяет основные принципы и направления деятельности правительства Мурманской области и РЖД в производственной, финансовой, инвестиционной деятельности, а также в социальной сфере и сфере экологии.

«Между Октябрьской железной дорогой и правительством Мурманской области выстроено давнее конструктивное взаимодействие. Мы развиваем инфраструктуру для обеспечения грузовых перевозок, разрабатываем новые интересные предложения для пассажиров. Сегодняшнее соглашение закрепляет наши намерения по реализации целого ряда направлений, включая развитие подходов к портовой инфраструктуре, туризма и социальных проектов», – заявил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569068/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
02.06.26 11:45
Странно, 40 лет назад об этом никто не знал "... 293-ю годовщину со дня образования... " Северного флота... Из обзора от ИИ - СФ официально создан 1 июня 1933 года... исторические корни военно-морског
Комментарий к новости:Командующий Северным флотом поздравил подчиненных с 293-й годовщиной флота и началом летнего периода обучения
Максим
01.06.26 20:30
В любом виде Спорта, если это Спорт, необходима физическая подготовка и определённые навыки.
Комментарий к новости:В областном центре провели первые официальные региональные соревнования «Арктический падел»
Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
-Правовая консультация (18+)С 1 июня меняется порядок приёма в аспирантуру
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)19:00«Недетские вопросы о природе». Развлекательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Очень тревожный момент: рост наличных в обороте продолжится-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 83 копейки, евро теряет 71 копейку-PRO Энергетику (18+)ПМЭФ-2026: «Россети Северо-Запад» планируют направить 15 млрд рублей на программу дополнительных мероприятий по повышению надёжности электроснабжения в Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области продолжаются еженедельные рейды по превентивному контролю за состоянием многоквартирных домов-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)С 1 июня меняется порядок приёма в аспирантуру
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять