ПМЭФ-2026: обсудили вопросы формирования комплексного проекта развития Арктики и ТТК с горизонтом планирования до 2050 года

В рамках Петербургского международного экономического форума 5 июня состоялось заседание комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Северный морской путь и Арктика» под председательством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Участники обсудили ключевые подходы к формированию комплексного проекта развития Арктической зоны России и Трансарктического транспортного коридора как основного инструмента реализации Стратегии развития АЗРФ до 2050 года, а также отметили, что профильная комиссия стала «голосом регионов» на федеральном уровне.

Открывая заседание, Андрей Чибис подчеркнул, что разрабатываемый комплексный проект должен представлять собой единый государственный план, интегрирующий все ключевые направления развития Арктической зоны с жёсткой координацией на федеральном уровне. Горизонт планирования – до 2050 года, с детальной проработкой мероприятий на 10-15 лет. Это соответствует длительным срокам окупаемости крупных арктических инвестиций.

«Есть чёткое поручение Президента России Владимира Владимировича Путина: правительству совместно с Морколлегией и нашей комиссией до конца текущего года, в ноябре, необходимо представить проект на рассмотрение главе государства. Крайне важную роль играют действующие центры экономического роста в субъектах Российской Федерации. На примере Якутии и Мурманской области обсудим, что должно быть отражено в этом комплексном проекте для развития регионов. Наша задача – чётко понимать и отразить, что есть и что нужно субъекту с точки зрения его роли и задач в рамках комплексного проекта – инфраструктура, меры поддержки, технологии, что сделать и запустить, что в перспективе. Раньше это называлось Госплан. Теперь это будет чёткий план, утверждённый на уровне главы государства, с взаимоувязанными блоками, чтобы иметь возможность привлекать частные инвестиции в реализацию арктических проектов, в том числе в формате государственно-частного партнёрства. Важная цель – обеспечить качественные условия жизни людей в АЗРФ», – отметил председатель комиссии, губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Начальник Управления Президента Российской Федерации по вопросам национальной морской политики Сергей Вахруков подчеркнул, что комплексный проект важен не только для Арктики, но и для всей России, так как создаёт дополнительные условия развития и точки роста.

«Важнейший принцип проекта – комплексность. Это не перечень отдельных проектов, а единый взаимоувязанный проект, все элементы которого должны быть собраны в единую модель развития АЗРФ, включая Трансарктический транспортный коридор. Второй принцип – инвестиционная реализуемость. Комплексный проект должен быть построен не как заявка на бюджетное финансирование, а как инвестиционная модель. Бюджетные средства, меры государственной поддержки и долгосрочные государственные гарантии должны запускать приток частного капитала, средств институтов развития, фондового рынка и партнёров из дружественных государств. Очевидно, что реализация такого проекта возможна только при согласованной работе всех заинтересованных сторон – правительства Российской Федерации, Морской коллегии, комиссии Госсовета, регионов, государственных корпораций, институтов развития, бизнеса и международных партнёров. Для этого должна быть выстроена чёткая и понятная система управления проектом, определены показателями эффективности его реализации и ответственность за результат. Регионам Арктической зоны России, равно как и остальным регионам, тесно связанным с АЗРФ, проект даст возможность реализовать имеющийся экономический потенциал, а также будет способствовать повышению уровня жизни населения региона», – отметил Сергей Вахруков.

Проект должен повлиять на улучшение качества жизни на арктических территориях. Будут созданы новые рабочие места на месторождениях, в портах и транспортных узлах. Реализация мастер-планов опорных населённых пунктов АЗРФ обеспечит комплексное обновление городской среды и развитие инфраструктуры: например, появятся новые дороги, аэропорты, в том числе малой авиации, современные объекты здравоохранения, образования и культуры. Северный завоз станет надёжнее и дешевле. Упрощённый налоговый режим в арктических особых экономических зонах стимулирует развитие малого и среднего бизнеса. Ожидается расширение туристической инфраструктуры. Это даёт людям причины оставаться в регионе и приезжать туда для работы и жизни.

Комплексный проект направлен на решение четырёх взаимосвязанных задач: обеспечение национальной безопасности, масштабное освоение минеральных ресурсов с глубокой переработкой на территории АЗРФ, формирование ТТК как конкурентоспособной транспортной артерии мирового значения, ускорение капитализации минерально-сырьевого потенциала региона.

Особое внимание в рамках обсуждения уделили региональному измерению на примере точек роста Мурманской области и Республики Саха (Якутия).

«Комплексный проект – это портфель взаимосвязанных проектов, объединенных общей логикой развития технологий, инфраструктуры и человеческого потенциала в производственно-технологическую цепочку. Каждый проект должен быть проработан как полноценная инвестконструкция с обоснованной экономической моделью. Так, Мурманская область обладает уникальным набором ресурсов и инфраструктурой, но главный резерв развития – создание здесь нового металлургического промышленного кластера для переработки ресурсов. Важно не наращивать экспортный потенциал, а пересобрать технологическую цепочку так, чтобы максимальная добавленная стоимость создавалась в нашей стране и обеспечивала технологический суверенитет страны», – прокомментировал президент АО «Фонд «Кристалл роста» Александр Галушка.

Отмечено, что комплексный проект окажет положительное социально-экономическое влияние не только на арктические субъекты РФ. Для освоения Арктики и развития ТТК он предусматривает использование научно-технического потенциала всей страны, снижение зависимости от иностранных технологий, особенно в сфере судостроения. Дополнительные доходы бюджета от освоения месторождений пойдут на социальные нужды. Единый план с предсказуемой инфраструктурой снижает риски для инвесторов и удешевляет логистику. Научные проекты по изучению климата и мерзлоты ведут к более точным прогнозам погоды и снижению рисков для инфраструктуры.

Для операционного управления проектом рассматривается создание корпорации развития Арктики и ТТК, которая обеспечит синхронизацию всех мероприятий. Также рассматривается выпуск арктических облигаций. Принципиальные вопросы будут обсуждаться на уровне Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Напомним, комиссия Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Северный морской путь и Арктика» образована Указом Президента Российской Федерации в июле 2024 года. Председателем комиссии назначен губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, Арктическая зона РФ занимает 30% территории страны и при доле населения менее 2% формирует около 10% национального ВВП. Здесь сосредоточено около 80% добычи газа, 10% нефти, почти весь объём добычи никеля, редкоземельных металлов, платиноидов и апатитовых руд. В развитие АЗРФ привлечено свыше 35 трлн рублей инвестиций. В 2024 году грузопоток по Северному морскому пути достиг исторического максимума – почти 38 млн тонн.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569102/#&gid=1&pid=3