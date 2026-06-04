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Мурманская область. Арктика (16+)04.06.26 10:00

ПМЭФ-2026: «Ozon» инвестирует 3,5 млрд рублей в логистическую инфраструктуру нашего региона

В первый день работы Петербургского международного экономического форума губернатор Мурманской области Андрей Чибис и вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Игорь Зимин подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает развитие логистической инфраструктуры компании в регионе, включая запуск хаба доставки и складского комплекса.

Ожидается, что хаб доставки начнёт работу уже в этом году. Он будет обеспечивать приём и обработку заказов с последующей передачей товаров в доставку до клиентов либо в пункты выдачи заказов.

Следующим этапом станет строительство логистического комплекса площадью 60 тысяч кв. метров, запуск которого запланирован на 2028 год. Центр обеспечит полный цикл обработки — от приёмки товаров до формирования посылок и передачи их в доставку.

«Новый логистический центр даст заполярным предпринимателям возможность существенно масштабировать свой бизнес и создать дополнительные рабочие места, сократить сроки доставки и снизить издержки. С учётом развития транспортно-логистического потенциала региона, этот комплекс обеспечит дополнительную загрузку маршрутов и внесёт вклад в формирование грузовой базы», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Инвестиции «Ozon» в технологическое оснащение и IT‑инфраструктуру логистического комплекса составят 3,5 млрд рублей. На объекте планируется внедрение современного автоматизированного оборудования собственной разработки «Ozon». Комплекс позволит ускорить доставку заказов, в том числе в малые населенные пункты региона, а также расширит возможности для развития местного предпринимательства.

Реализация проекта создаст новые рабочие места и станет дополнительным драйвером региональной экономики.

«Для нас развитие логистики в регионе — это не только товарная доступность для людей, но и поддержка местных предпринимателей и их ежедневной работы. Особенно важно это для развития Арктической зоны России, где надежная инфраструктура напрямую влияет и на качество жизни, и на возможности для бизнеса. Когда у предпринимателей есть современные логистические решения, им проще расти, быстрее доставлять товары покупателям по всей стране и увереннее строить планы на будущее. Мы особенно ценим поддержку правительства Мурманской области: конструктивный диалог региона и бизнеса помогает развивать локальную экономику, создавать новые рабочие места и делать предпринимательскую активность на Севере ещё более сильной и устойчивой», — прокомментировал вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти «Ozon» Игорь Зимин.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, сегодня возможности платформы активно используют предприниматели региона: тысяча продавцов из Мурманской области развивают бизнес на «Ozon». За последние три года их оборот на маркетплейсе вырос в 3 раза. Компания также последовательно развивает логистическую инфраструктуру в регионе. Сейчас здесь работает почти 400 пунктов выдачи заказов, при этом каждый второй открыт в малых городах и сельских населенных пунктах.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568910/#&gid=1&pid=9

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