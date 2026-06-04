ПМЭФ-2026: первый пилотный судозаход китайской контейнерной компании «NewNew Shipping Line» в порт Мурманск запланирован на август 2026 года

Договоренность об этом была достигнута вчера на полях Петербургского международного экономического форума в ходе рабочей встречи губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и председателя совета директоров «NewNew Shipping Line» Фань Юсинь.

Переговоры стали практическим продолжением соглашения о сотрудничестве, подписанного сторонами в сентябре 2025 года. Проект нацелен на развитие новых логистических маршрутов с использованием инфраструктуры порта Мурманск и возможностей Северного морского пути. Проект также является частью работы по исполнению поручений Президента России Владимира Путина, данных по итогам Международного Арктического форума в Мурманске. Одной из ключевых задач, обозначенных главой государства, является развитие Северного морского пути и формирование Трансарктического транспортного коридора как глобального маршрута для международных грузоперевозок.

Использование арктической магистрали позволяет существенно сократить расстояние между рынками Азии и европейской частью России по сравнению с традиционными маршрутами через Суэцкий канал. Это даёт бизнесу снижение сроков доставки, рост эффективности логистики и уменьшение экологической нагрузки за счет сокращения протяженности перевозок.

Губернатор Андрей Чибис подчеркнул стратегический характер проекта: «Развитие Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора — одна из ключевых государственных задач, поставленных Президентом России. Для Мурманской области это не только новые возможности для экономики региона, но и укрепление статуса нашего региона как стратегического центра арктической логистики. Сегодня мы переходим к практической реализации этих решений. Определение срока тестового судозахода — важный шаг в формировании новых международных логистических путей через Арктику. Важно вместе с вами развивать этот маршрут, со своей стороны регион готов оказать необходимое содействие».

В свою очередь Фань Юсинь отметила заинтересованность компании в развитии сотрудничества с российскими партнерами и использовании преимуществ Северного морского пути.

«Мы высоко оцениваем потенциал сотрудничества с Мурманской областью и возможности, которые открывает Северный морской путь. Крайне заинтересованы в развитии Мурманска как логистического хаба. Рассчитываем на долгосрочное и взаимовыгодное партнерство», — сказала председатель совета директоров китайской компании.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение продолжить совместную работу по подготовке тестового судозахода и дальнейшему развитию грузоперевозок через Северный морской путь. Также компания рассмотрит возможность организации транзитных перевозок через порт Мурманск в Калининград.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, «NewNew Shipping Line» — китайская контейнерная судоходная компания, активно работающая в Арктике с 2023 года. В 2024 году она выполнила 13 рейсов по Севморпути, перевезя более 20000 TEU. В июне 2025 года было объявлено о создании совместного предприятия между «NNSL» и Госкорпорацией «Росатом» для строительства контейнеровозов для СМП.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568916/#&gid=1&pid=1