Подростки Мурманской области вышли на рынок труда: кем хотят работать школьники и сколько готовы платить работодателиАУТСОРСИНГ КАДРОВ: ГИБКИЙ ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)04.06.26 12:00

ПМЭФ-2026: первый пилотный судозаход китайской контейнерной компании «NewNew Shipping Line» в порт Мурманск запланирован на август 2026 года

Договоренность об этом была достигнута вчера на полях Петербургского международного экономического форума в ходе рабочей встречи губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и председателя совета директоров «NewNew Shipping Line» Фань Юсинь.

Переговоры стали практическим продолжением соглашения о сотрудничестве, подписанного сторонами в сентябре 2025 года. Проект нацелен на развитие новых логистических маршрутов с использованием инфраструктуры порта Мурманск и возможностей Северного морского пути. Проект также является частью работы по исполнению поручений Президента России Владимира Путина, данных по итогам Международного Арктического форума в Мурманске. Одной из ключевых задач, обозначенных главой государства, является развитие Северного морского пути и формирование Трансарктического транспортного коридора как глобального маршрута для международных грузоперевозок.

Использование арктической магистрали позволяет существенно сократить расстояние между рынками Азии и европейской частью России по сравнению с традиционными маршрутами через Суэцкий канал. Это даёт бизнесу снижение сроков доставки, рост эффективности логистики и уменьшение экологической нагрузки за счет сокращения протяженности перевозок.

Губернатор Андрей Чибис подчеркнул стратегический характер проекта: «Развитие Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора — одна из ключевых государственных задач, поставленных Президентом России. Для Мурманской области это не только новые возможности для экономики региона, но и укрепление статуса нашего региона как стратегического центра арктической логистики. Сегодня мы переходим к практической реализации этих решений. Определение срока тестового судозахода — важный шаг в формировании новых международных логистических путей через Арктику. Важно вместе с вами развивать этот маршрут, со своей стороны регион готов оказать необходимое содействие».

В свою очередь Фань Юсинь отметила заинтересованность компании в развитии сотрудничества с российскими партнерами и использовании преимуществ Северного морского пути.

«Мы высоко оцениваем потенциал сотрудничества с Мурманской областью и возможности, которые открывает Северный морской путь. Крайне заинтересованы в развитии Мурманска как логистического хаба. Рассчитываем на долгосрочное и взаимовыгодное партнерство», — сказала председатель совета директоров китайской компании.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение продолжить совместную работу по подготовке тестового судозахода и дальнейшему развитию грузоперевозок через Северный морской путь. Также компания рассмотрит возможность организации транзитных перевозок через порт Мурманск в Калининград. 

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, «NewNew Shipping Line» — китайская контейнерная судоходная компания, активно работающая в Арктике с 2023 года. В 2024 году она выполнила 13 рейсов по Севморпути, перевезя более 20000 TEU. В июне 2025 года было объявлено о создании совместного предприятия между «NNSL» и Госкорпорацией «Росатом» для строительства контейнеровозов для СМП.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568916/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
02.06.26 11:45
Странно, 40 лет назад об этом никто не знал "... 293-ю годовщину со дня образования... " Северного флота... Из обзора от ИИ - СФ официально создан 1 июня 1933 года... исторические корни военно-морског
Комментарий к новости:Командующий Северным флотом поздравил подчиненных с 293-й годовщиной флота и началом летнего периода обучения
Максим
01.06.26 20:30
В любом виде Спорта, если это Спорт, необходима физическая подготовка и определённые навыки.
Комментарий к новости:В областном центре провели первые официальные региональные соревнования «Арктический падел»
Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
-Правовая консультация (18+)С 1 июня меняется порядок приёма в аспирантуру
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире15:30«Без срока давности. Пепел зимнего волшебства». Документальный фильм (16+)16:20«Дорога к дому». Художественный фильм (16+)17:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кубышка: жители Мурманской области перечислили в НПФ 4,6 млрд рублей-PRO Валюту (16+)Доллар США снижается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС вошла в тройку лучших атомных станций России по итогам 2025 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 июня-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)С 1 июня меняется порядок приёма в аспирантуру
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять