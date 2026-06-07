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Мурманская область. Арктика (16+)07.06.26 14:00

ПМЭФ-2026: правительство Мурманской области и Агентство по продвижению рыбной продукции заключили соглашение о сотрудничестве

На полях Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и Агентством по продвижению рыбной продукции. Документ призван стать инструментом для реализации «дорожной карты» по увеличению внутреннего потребления рыбной продукции до 2030 года. План мероприятий утверждён заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым.

Подписи в документе поставили губернатор Мурманской области Андрей Чибис, генеральный директор АНО «АПРП» Наталья Кондратьева, главы других рыбодобывающих регионов: Камчатского края, Архангельской и Астраханской областей, а также председатель правления, директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев. Соглашение было подписано в присутствии руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова.

«Увеличение внутреннего потребления — приоритет отрасли. Мы работаем над качеством и ассортиментом рыбной продукции ради того, чтобы россияне отдавали предпочтение рыбе и думали о здоровье семьи. Данное соглашение станет частью системной работы, которая позволит сделать рыбу доступным и любимым продуктом, привычным на столе россиян. И не менее важно, что количество участников соглашения будет увеличиваться, а лучшие практики регионов масштабироваться на всю страну», — подчеркнул руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В рамках соглашения планируется совместная деятельность по популяризации потребления рыбной продукции населением России; создание условий для повышения рентабельности предприятий рыбохозяйственного комплекса на внутреннем рынке и инвестиционной привлекательности рыбохозяйственного комплекса страны. Стороны также сфокусируются на системной работе по продвижению локальных брендов и масштабированию лучших региональных практик.

«Мы стремимся, чтобы качественная рыба стала доступнее для северян. И уже проделали для этого большую работу: добились разрешения на производство печени трески прямо на судах прибрежного рыболовства, чтобы поддерживать рентабельность наших рыбаков. А также легализации любительского рыболовства, чтобы жители могли легально реализовывать свой улов, пополняя рынок свежей рыбой. Следующая задача — сделать так, чтобы эта рыба доходила до покупателя без лишних посредников. У нас уже успешно работает проект «Наша рыба». Соглашение с Агентством по продвижению рыбной продукции и «Росконгрессом» позволит нам расширить формат подобных рыбных ярмарок и запустить новые программы», — сказал губернатор Андрей Чибис.

Параллельно стороны займутся совместной организацией выставочно-ярмарочных мероприятий, фестивалей, гастрономических проектов и образовательных программ, направленных на формирование культуры потребления рыбы. Особое внимание — повышению осведомленности граждан о пользе рыбной продукции как важной составляющей здорового образа жизни.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569057/#&gid=1&pid=3

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