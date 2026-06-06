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Мурманская область. Арктика (16+)06.06.26 13:00

ПМЭФ-2026: правительство Мурманской области и АО «ОХК «Уралхим» подписали соглашение о сотрудничестве по освоению Туломского участка недр

Торжественная церемония прошла на стенде компании в рамках Петербургского международного экономического форума 4 июня. Подписи под документом поставили губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор АО «ОХК «Уралхим» Дмитрий Коняев.

Соглашение направлено на реализацию инвестиционного проекта по освоению Туломского участка недр, в рамкам которого предполагается строительство карьера и обогатительной фабрики. Документ предусматривает создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет региона и реализацию мероприятий Стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года. Предварительный объём инвестиций – порядка 20 млрд рублей.

«Уралхим» и правительство Мурманской области выразили готовность к сотрудничеству: Компания — инвестировать в проект с учётом оценки его инвестиционной привлекательности, а регион — предоставить меры государственной поддержки, включая выделение земельных участков, а также совместно с «Уралхимом» реализовать партнёрские соглашения в сфере социально-экономического развития Мурманской области.

- «Уралхим» — один из безусловных лидеров рынка. Приход такого гиганта — это лучший маркер инвестиционной привлекательности Мурманской области. Наши партнёры чётко видят и понимают тот колоссальный экономический потенциал, который мы сегодня формируем на Севере. За минувшие 7 лет объём инвестиций в экономику региона достиг 1,8 трлн рублей. Мы системно модернизируем энергетику, добились исторического решения по газификации, строим Мурманский транспортный узел и предлагаем уникальные преференциальные режимы именно для того, чтобы бизнесу такого высокого уровня было выгодно и комфортно у нас работать. Но самое важное в этом стратегическом партнёрстве — эффект для северян. Это сотни новых высокооплачиваемых рабочих мест на самом производстве и в смежных сферах. Продукция комбината даст дополнительную загрузку нашему транспортному узлу, а налоги укрепят бюджет области и пойдут на развитие социальной инфраструктуры: ремонт дорог, больниц и благоустройство дворов, – прокомментировал Андрей Чибис, губернатор Мурманской области.

Глава региона отметил, что до настоящего момента переработкой апатитовых руд в Мурманской области занимались «ФосАгро», «ЕвроХим», «Акрон». Подписание соглашения с «Уралхимом» означает, что в Кольском Заполярье теперь представлен ещё один лидер российского рынка фосфорных удобрений. Кроме того, председатель Совета директоров компании Дмитрий Татьянин включён в новый состав Наблюдательного совета Мурманского арктического университета.

- «Уралхим» всегда рассматривал свои инвестиционные проекты как драйвер социально-экономического развития регионов присутствия. Мурманская область — новый регион для компании, и мы ценим возможность внести свой вклад в его развитие. Сотрудничество с правительством Мурманской области — ещё одно подтверждение этого подхода. Это соглашение закладывает основу для достижения конкретных и измеримых результатов: новых рабочих мест для жителей региона и дополнительных налоговых поступлений в бюджет, – отметил генеральный директор АО «ОХК «Уралхим» Дмитрий Коняев.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569051/#&gid=1&pid=1

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