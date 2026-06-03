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Мурманская область. Арктика (16+)03.06.26 10:45

ПМЭФ-2026: развитие связи в Арктике требует от оператора нестандартных инженерных решений

Правительство Мурманской области и компания «МегаФон» заключили соглашение о взаимодействии. Подписание состоялось 3 июня на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

«МегаФон» – надёжный партнер Мурманской области. Мы намерены продолжать сотрудничество, ключевым вопросом для нас остаётся обеспечение связью отдаленных населённых пунктов. Современные технологии должны работать на благо северян, их комфорта и качества жизни, а также стабильной работы всех государственных структур», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Как отметил глава региона, прежде всего продолжение сотрудничества с компанией особенно важно с учётом роста внутреннего туризма, увеличения транспортной активности и развития Мурманской области как крупного логистического центра.

«Специфика Мурманской области — это непростые климатические условия, сложный рельеф с сопками и удаленность населенных пунктов, поэтому развитие связи в Арктике требует от оператора нестандартных инженерных решений. Постоянно расширяя зону покрытия, обустраивая качественную связь в регионе, мы используем различные технологии, в том числе спутниковую связь. На ПМЭФ мы обсудим расширение интернет-покрытия в отдалённых сёлах, а также инвестиции в цифровое развитие области», — заявил генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан.

Как отмечает региональное Министерство цифрового развития, «Мегафон» является оператором, обеспечивающим наибольшее покрытие федеральной трассы Р-21 «Кола». Кроме этого, в 2025 году «МегаФон» провел модернизацию инфраструктуры и рефарминг частот на территории региона. В результате на трассе до аэропорта «Хибины» стали доступны скорости до 50 Мбит/с. Новое телеком-оборудование также установили в малых населенных пунктах Ковдорского округа, где по данным оператора, за последний год потребление трафика выросло на 20%. В этом году планируется улучшение качества связи в Кольском и Кандалакшском районах.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568869/#&gid=1&pid=2

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