ПМЭФ-2026: «Россети Северо-Запад» планируют направить 15 млрд рублей на программу дополнительных мероприятий по повышению надёжности электроснабжения в Мурманской области

5 июня на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор энергокомпании Вячеслав Торсунов обсудили повышение надёжности электроснабжения региона и подписали соглашение о взаимодействии. Общий объём инвестиций составляет 15 млрд рублей.

«Россети Северо-Запад» планируют модернизировать одну из ключевых подстанций 150 кВ Мурманска – «Долина Уюта». Компания увеличит мощность центра питания в 1,7 раза. Это повысит надёжность электроснабжения Первомайского, Октябрьского округов Мурманска и города Кола, а также позволит подключать к электросетям новых потребителей.

Кроме этого, «Россети Северо-Запад» разработали программу дополнительных мероприятий по повышению надёжности электроснабжения в Мурманской области на 2026-2031 годы.

В частности, компания реконструирует 3 линии электропередачи 150 кВ, которые обеспечивают электроснабжение Мурманска и Североморска. Уже в 2026 году на этих ЛЭП смонтируют системы плавки гололеда. Также планируется приобретение высокопроходимой спецтехники и беспилотных летательных аппаратов.

«Обеспечение надёжного электроснабжения в Арктике — задача, которую мы решаем в плотной связке с энергетиками. Совместно с «Россети Северо-Запад» мы выстраиваем чёткую, поэтапную программу действий, которая учитывает и суровый климат Заполярья, и стратегические планы развития региона. Модернизация ключевых центров питания, внедрение современных технологий защиты сетей от гололеда, формирование аварийного резерва — все эти меры направлены на главный результат: повышение качества жизни людей в регионе», — подчеркнул Андрей Чибис.

«Мурманская область — стратегически важная территория. Этой зимой мы столкнулись с экстраординарной ситуацией: гололёдные и ветровые нагрузки превысили заложенные при строительстве линий электропередачи значения в несколько раз. Это яркий пример того, как изменение климата и рост опасных природных явлений напрямую влияют на работу энергоинфраструктуры. Поэтому мы делаем акцент не на точечных решениях, а на системном подходе. Разработанная на 2026–2031 годы программа дополнительных мероприятий как раз направлена на комплексное решение этих проблем. Только такой подход позволит кардинально повысить надёжность электроснабжения в новых климатических условиях», — отметил Вячеслав Торсунов.

Также в 2026 году «Россети Северо-Запад» направят в Мурманской области 3 млрд рублей на инвестиционную программу и 813 млн рублей на ремонтную программу. Энергетики отремонтируют 160 километров линий электропередачи, 124 подстанции 35-150 кВ и 34 трансформаторные подстанции.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, правительством Мурманской области также ведётся работа на федеральном уровне: привлечены средства казначейского инфраструктурного кредита на модернизацию основной линии электроснабжения города Мурманска, что повысит её надёжность.

В рамках совещания с правительством Российской Федерации губернатор Мурманской области обратился к Президенту России Владимиру Путину с предложением включить Мурманскую область в федеральную программу повышения надежности электросетевой инфраструктуры. Инициатива вошла в перечень поручений президента правительству РФ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569079/#&gid=1&pid=1