ПМЭФ-2026: сделан ещё один шаг в развитии межрегионального сотрудничества в сфере цифровой трансформации строительной отрасли

4 июня на площадке XXIX Петербургского международного экономического форума Москва и Мурманская область подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации строительной отрасли. Документ предусматривает совместную работу по внедрению цифровых сервисов, развитию технологий искусственного интеллекта в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, а также обмен практиками до 2030 года. Со стороны Мурманской области документ подписал губернатор Андрей Чибис, со стороны Москвы – заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Цифровые решения напрямую влияют на скорость, прозрачность и качество строительных процессов. Москва уже накопила большой опыт в создании и внедрении таких сервисов – от электронных услуг до применения технологий искусственного интеллекта в градостроительстве. Подписание соглашения позволит расширить сотрудничество с регионами и создать основу для совместного развития современных цифровых инструментов в строительной отрасли и городском хозяйстве. Такое взаимодействие помогает выстраивать более эффективную систему управления строительством и повышать качество городской среды для жителей», – рассказал Владимир Ефимов.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил важность сотрудничества для региона: «С учётом арктических условий — сложной логистики, климатических ограничений — для нас принципиально важно повышать инвестиционную привлекательность отрасли и создавать выгодные условия для застройщиков. Параллельно мы системно модернизируем сферу жилищно-коммунального хозяйства: за последние семь лет количество инцидентов снижено в 2 раза. Использование московских цифровых решений — в том числе систем мониторинга инфраструктуры и сервисов взаимодействия с жителями — позволит повысить надёжность коммунальных систем, качество услуг и скорость реагирования на обращения».

В числе ключевых направлений сотрудничества – внедрение технологий искусственного интеллекта в процессы градостроительного планирования, развитие цифровых сервисов для строительной отрасли, а также совершенствование систем контроля в сфере обращения строительных отходов. Отдельное внимание стороны уделили научной и образовательной работе, включая подготовку специалистов для цифровой трансформации отрасли.

В рамках сотрудничества стороны договорились в том числе разрабатывать совместные образовательные и исследовательские программы, связанные с применением искусственного интеллекта и современных ИТ-решений в градостроительной сфере.

Отдельным направлением работы станет обмен опытом по автоматизации процессов обращения с отходами строительства и сноса. Использование цифровых систем позволит повысить прозрачность этих процессов, усилить контроль за перемещением отходов и сократить нагрузку на окружающую среду.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, подписание соглашения на площадке ПМЭФ-2026 стало ещё одним шагом в развитии межрегионального сотрудничества в сфере цифровой трансформации строительной отрасли.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568994/#&gid=1&pid=1