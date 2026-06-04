ПМЭФ-2026: соглашение с НОПСМ направлено на развитие промышленного потенциала Мурманской области

3 июня на площадке Петербургского международного экономического форума правительство Мурманской области и Ассоциации «Национальное объединение производителей строительных материалов и строительной индустрии» (НОПСМ) заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили – глава региона Андрей Чибис и исполнительный директор Ассоциации Антон Солон.

«Мы возродили в Мурманской области жилищное строительство — впервые со времён СССР в регионе возводятся новые жилые кварталы. Благодаря «Арктической ипотеке» под 2% и программе «Свой дом в Арктике» мы сформировали колоссальный спрос: за последние 7 лет объём ввода многоквартирных домов вырос в 3,3 раза, а индивидуального жилья — в 6,9 раза. Однако мы столкнулись с вызовом: рынок не успевает за такими темпами. Завоз материалов из других регионов удорожает логистику, что особенно критично в условиях короткого строительного сезона на Севере. Нам необходимо создавать собственную ресурсную базу. Развитие местной промышленности стройматериалов напрямую ускорит возведение нового жилья и социальных объектов. Уверен, что партнёрство с Ассоциацией НОПСМ поможет нам решить эту задачу. Кроме того, строительные материалы имеют большой потенциал для загрузки мощностей Мурманского порта», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Соглашение направлено на развитие промышленного потенциала региона, расширение кооперации с предприятиями строительной отрасли, а также формирование новых логистических и экспортных возможностей для российских производителей через Мурманскую область. В рамках сотрудничества стороны проведут анализ потребности региона в строительных материалах для реализации инвестиционных, инфраструктурных и жилищных проектов, а также проработают перспективы локализации новых производств на территории региона.

Отдельное внимание будет уделено формированию грузовой базы для развития контейнерных перевозок через порт Мурманск и расширению экспортных возможностей российских производителей на рынках дружественных стран. Ещё одно важное направление, предложенное Минэнерго Мурманской области, — цифровизация коммунальной инфраструктуры: внедрение IT-решений в ЖКХ и строительной индустрии, а также создание цифровых двойников объектов для мониторинга и предотвращения аварий.

Исполнительный директор НОПСМ подчеркнул значимость сотрудничества с регионом для развития отечественной строительной индустрии.

«Мы согласны с тем, что Мурманская область демонстрирует высокие темпы развития и реализации инфраструктурных проектов, что создает дополнительные возможности для предприятий строительной отрасли. Мы готовы подключить экспертный потенциал Ассоциации и наших участников к проработке перспективных направлений сотрудничества и инвестиционных проектов в регионе», – отметил Антон Солон.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, НОПСМ объединяет ведущих российских производителей строительных материалов, изделий и конструкций. Ассоциация объединяет более 200 предприятий отрасли, продукция которых используется при реализации крупнейших строительных и инфраструктурных проектов страны. Ключевые члены Ассоциации: ООО «Технониколь», ООО «Кнауф», ООО «Торговый дом Акванет», ООО «Роквул» и другие лидеры отрасли.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568914/#&gid=1&pid=2