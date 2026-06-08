ПМЭФ-2026: свыше 60 млрд рублей инвестиций направят на развитие Мурманской области - Андрей Чибис озвучил итоги работы форума

Итоги Петербургского международного экономического форума для Мурманской области обсудили в ходе оперативного совещания. Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что подписаны соглашения об инвестициях в развитие региона на сумму более 60 млрд рублей.

«Все эти решения – для Севера и северян, и напрямую связаны с запросами людей», – сказал губернатор.

Так, одним из важнейших глава региона назвал соглашение с компанией «Уралхим» об освоении нового месторождения и строительстве горно-обогатительного комбината. С приходом компании в Мурманской области будут работать все 4 лидера российского рынка фосфорных удобрений.

«Важно, чтобы успешно завершился этап геологоразведки и подтвердил те данные, которыми мы обладаем на сегодняшний день. Это еще один крупнейший производитель минеральных удобрений, очень серьезный налогоплательщик и работодатель для нашего региона, новые рабочие места», – отметил Андрей Чибис.

Также в регионе продолжат активное развитие жилищного строительства. «GloraX2 намерен возвести 10-этажный дом, при этом часть квартир инвестор безвозмездно передаст региону под социальные задачи. Компания «BN Group» инвестирует 2,15 млрд рублей в строительство коттеджного поселка в Мурманске и многоквартирных домов в Мончегорске. Часть квартир также пополнят фонд доступного арендного жилья. Суммарно благодаря этим договоренностям регион получит 23 тысячи кв. метров нового жилья.

Запланировано и масштабное обновление электросетевой инфраструктуры. Так, по соглашению с компанией «Россети Северо-Запад» будет реконструирована подстанция «Долина Уюта» – её мощность вырастет в 1,7 раза. Это не только снижение аварийности в Октябрьском, Первомайском округах и Коле, но и обеспечение ресурсами реновации – Жилстроя.

«Большой объём работ с объёмом инвестиции в электросетевой комплекс региона на нашей территории ближайшие годы – 15 млрд рублей», – отметил Андрей Чибис.

Продолжится и социальное партнёрство с компанией «НОВАТЭК» – по соглашению объём дополнительного финансирования в этом году составит 4,78 млрд рублей. Эти средства пойдут на дооснащение онкодиспансера, закупку новых машин скорой помощи, развитие Центра научно-технологического творчества на базе «Родины» и капитальный ремонт ДК имени С.М. Кирова.

Важным направлением губернатор назвал развитие туристической инфраструктуры и создание новых рабочих мест в сфере сервиса. Вместе с «М9» планируется расширить сеть современных отелей – построить новые комплексы в Мурманске, Кировске и Териберке. Помимо этого, масштабное обновление ждёт «Cosmos Мурманск Отель».

Губернатор подчеркнул, что активно развивается и работа с крупнейшими маркетплейсами. Для комфорта жителей и поддержки бизнеса в регионе появятся логистический хаб «Ozon» (с инвестициями до 3,5 млрд рублей) и сортировочный центр «Wildberries» (1 млрд рублей). Для северян это кратное ускорение доставки посылок и создание более 700 новых рабочих мест. А для предпринимателей – возможность быстрее и проще выходить со своими товарами на федеральный рынок с минимальными логистическими издержками.

«Кроме того, вместе с компанией «Wildberries» мы запускаем проект по поддержке демографических инициатив, который усилит программу «На Севере – малыш!», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Губернатор напомнил, что Президент России Владимир Путин акцентировал внимание на морской логистике и отдельно выделил развитие Трансарктического транспортного коридора как глобальной артерии. Именно над этим проектом работает профильная комиссия Госсовета, которую возглавляет Андрей Чибис. За два года она стала настоящим голосом регионов на федеральном уровне.

Кроме того, Мурманск постепенно закрепляет статус мультимодального арктического хаба: достигнуты договоренности с индийскими и китайскими партнёрами, а первый контейнеровоз из Китая придёт в Мурманск уже в августе.

«Отмечу ещё одну важнейшую тему, которую озвучил президент. Для малого бизнеса снижение порога, после которого снимается упрощенная система налогообложения останется на уровне 20 млн рублей и снижаться пока более не будет. Это серьёзная поддержка для наших предпринимателей, Президенту огромное спасибо. Мы также регулярно встречаемся с представителями МСП и продолжим активно поддерживать предпринимателей, которые работают в Арктике», – сказал губернатор.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, федеральные эксперты назвали народную программу «На Севере – жить!» стандартом социальной архитектуры для всей страны. В основе программы – 572 тысячи инициатив жителей. Они же стали фундаментом для утвержденных Президентом РФ планов развития опорных населённых пунктов Арктики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569140/#&gid=1&pid=1