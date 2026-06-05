ПМЭФ-2026: в Мончегорске появится коттеджный посёлок с применением CLT‑технологий

Вчера в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) девелопер «BN Group» и правительство Мурманской области подписали соглашение о развитии жилищного строительства в регионе.

«Все больше северян хотят жить в своём доме. Подтверждение тому — объём ввода индивидуального жилья, который за 7 лет вырос в 6,9 раза. И этот беспрецедентный рост индивидуальной застройки дал импульс для возрождения жилищного строительства и рынка недвижимости в целом. И, конечно, этому способствовали запущенные в регионе программы поддержки. Так, благодаря региональной программе «Свой дом в Арктике» удалось построить более 1300 домов, а «Арктической ипотеки» под 2% воспользовались уже 2506 семей. Уже сейчас в Мурманске реализуется два комплексных проекта со строительством коттеджных посёлков. Соглашение с компанией «BN Group» позволит предложить продукт нового качества — дома из современных деревянных материалов. И все это — для наших жителей!», — пояснил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Целью сотрудничества является строительство пяти современных жилых домов в Мончегорске с применением CLT‑технологий. Объём инвестиций в первые объекты составит 2 млрд рублей.

«Мурманская область — стратегически важный регион для компании. Мы уже готовим к запуску необычные для Заполярья строительные проекты из CLT-панелей. Для северных регионов это идеальный материал, потому что он позволяет сохранять тепло лучше традиционных конструкций, а высокая заводская готовность сокращает сроки строительства в сложных климатических условиях», — отмечает генеральный директор «BN Group» Ольга Иванова.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, сейчас в Мурманской области возводится 24 многоквартирных жилых дома площадью порядка 170 тысяч кв. метров, из них 16 домов строятся в рынок, и в них уже приобретено 927 квартир, в том числе с привлечением средств «Арктической ипотеки» (60%) и «Семейной ипотеки» (18%). Всего «Арктической ипотекой» воспользовались 2506 семей на сумму 8,6 млрд рублей, а «Семейной ипотекой» — 480 семей на сумму 1,99 млрд руб.

Использование CLT‑панелей позволяет возвести объекты в кратчайшие сроки без потери энергоэффективности. CLT, как строительный материал, обладает огне- и сейсмостойкостью. Его прочность сопоставима с бетоном, при этом вес в пять раз меньше. Здания из CLT могут обходиться без капитального ремонта около 50 лет, а углеродный след при их производстве — полностью отрицательный.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568966/#&gid=1&pid=4