Северян приглашают на мероприятия ко Дню русского языка и Пушкинскому днюУченица мурманского «Кванториума» заняла второе место на Всероссийском конкурсе молодых архитекторов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)05.06.26 11:00

ПМЭФ-2026: в Мончегорске появится коттеджный посёлок с применением CLT‑технологий

Вчера в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) девелопер «BN Group» и правительство Мурманской области подписали соглашение о развитии жилищного строительства в регионе.

«Все больше северян хотят жить в своём доме. Подтверждение тому — объём ввода индивидуального жилья, который за 7 лет вырос в 6,9 раза. И этот беспрецедентный рост индивидуальной застройки дал импульс для возрождения жилищного строительства и рынка недвижимости в целом. И, конечно, этому способствовали запущенные в регионе программы поддержки. Так, благодаря региональной программе «Свой дом в Арктике» удалось построить более 1300 домов, а «Арктической ипотеки» под 2% воспользовались уже 2506 семей. Уже сейчас в Мурманске реализуется два комплексных проекта со строительством коттеджных посёлков. Соглашение с компанией «BN Group» позволит предложить продукт нового качества — дома из современных деревянных материалов. И все это — для наших жителей!», — пояснил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Целью сотрудничества является строительство пяти современных жилых домов в Мончегорске с применением CLT‑технологий. Объём инвестиций в первые объекты составит 2 млрд рублей.

«Мурманская область — стратегически важный регион для компании. Мы уже готовим к запуску необычные для Заполярья строительные проекты из CLT-панелей. Для северных регионов это идеальный материал, потому что он позволяет сохранять тепло лучше традиционных конструкций, а высокая заводская готовность сокращает сроки строительства в сложных климатических условиях», — отмечает генеральный директор «BN Group» Ольга Иванова.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, сейчас в Мурманской области возводится 24 многоквартирных жилых дома площадью порядка 170 тысяч кв. метров, из них 16 домов строятся в рынок, и в них уже приобретено 927 квартир, в том числе с привлечением средств «Арктической ипотеки» (60%) и «Семейной ипотеки» (18%). Всего «Арктической ипотекой» воспользовались 2506 семей на сумму 8,6 млрд рублей, а «Семейной ипотекой» — 480 семей на сумму 1,99 млрд руб.

Использование CLT‑панелей позволяет возвести объекты в кратчайшие сроки без потери энергоэффективности. CLT, как строительный материал, обладает огне- и сейсмостойкостью. Его прочность сопоставима с бетоном, при этом вес в пять раз меньше. Здания из CLT могут обходиться без капитального ремонта около 50 лет, а углеродный след при их производстве — полностью отрицательный.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568966/#&gid=1&pid=4

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
02.06.26 11:45
Странно, 40 лет назад об этом никто не знал "... 293-ю годовщину со дня образования... " Северного флота... Из обзора от ИИ - СФ официально создан 1 июня 1933 года... исторические корни военно-морског
Комментарий к новости:Командующий Северным флотом поздравил подчиненных с 293-й годовщиной флота и началом летнего периода обучения
Максим
01.06.26 20:30
В любом виде Спорта, если это Спорт, необходима физическая подготовка и определённые навыки.
Комментарий к новости:В областном центре провели первые официальные региональные соревнования «Арктический падел»
Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
-Правовая консультация (18+)С 1 июня меняется порядок приёма в аспирантуру
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире14:40«Россия. Связь времен». Познавательная программа (16+)15:35«Без срока давности. Эшелоны смерти». Документальный фильм (16+)16:25«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Продавцы, курьеры и менеджеры по продажам вошли в число самых востребованных специалистов в Мурманской области-PRO Валюту (16+)Доллар США слабо меняется к евро, фунту стерлингов и иене-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС вошла в тройку лучших атомных станций России по итогам 2025 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 июня-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)С 1 июня меняется порядок приёма в аспирантуру
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять