ПМЭФ-2026: В Мурманской области к 2030 году построят три новых отеля

Правительство Мурманской области, «Cosmos Hotel Group», группа компаний «M9 девелопмент», инвестиционная платформа Фонда «Росконгресс» – Фонд «РК-Инвестиции» подписали соглашение о сотрудничестве по реализации трёх инвестиционных проектов в регионе. Соответствующий документ был подписан 4 июня на площадке Петербургского международного экономического форума.

Подписи под документом поставил глава региона Андрей Чибис, президент «Cosmos Hotel Group» Александр Биба, председатель совета директоров «M9 девелопмент» Максим Морозов, директор Фонда «РК-Инвестиции» Александр Шатиров.

Соглашение предусматривает реализацию трёх инвестиционных проектов по строительству гостиничных объектов с суммарным объёмом инвестиций более 11 млрд рублей. Инвестором и застройщиком объектов выступит компания «M9 девелопмент» при поддержке Фонда «РК-Инвестиции». «Cosmos Hotel Group» возьмёт на себя комплексное управление отелями в соответствии со стандартами федеральной сети.

Первым объектом станет деловой центр и пятизвездочный гостиничный комплекс на 200 номеров в Мурманске, вторым – четырёхзвездочный отель на 120 номеров в Кировске, рядом с горнолыжным курортом «Большой Вудъявр», третий отель на 130 номеров категории «четыре звезды» появится на территории туристско-рекреационного кластера «Териберка». Завершить строительство объектов планируется к 2030 году. По предварительной оценке, строительство трёх новых гостиниц позволит создать порядка 600 новых рабочих мест в регионе.

«Мурманская область сегодня – одно из самых востребованных туристических направлений в стране. Только в 2025 году к нам приехали порядка 800 тысяч гостей, а всего с 2019 года регион посетили свыше 4 миллионов человек. За последние 10 лет турпоток вырос в два с половиной раза. Наша задача – не просто принимать растущее число гостей, а создавать для них качественную инфраструктуру и системно развивать компетенции в сфере гостеприимства. В рамках подписанных соглашений, наши партнёры – «Cosmos Hotel Group» и девелоперская компания «M9 девелопмент» – планируют создать новые места размещения. С экономической точки зрения такие проекты имеют колоссальный эффект. Индустрия гостеприимства создаёт рабочие места не только в самих отелях, но и в транспорте, общепите, торговле и экскурсионной сфере. Цифры говорят сами за себя: за минувшие 7 лет траты визитёров составили более 97 миллиардов рублей, а с 2020-го по 2024 год в бюджет области вернулось 2 миллиарда рублей налоговых поступлений. Это важный драйвер развития экономики нашего региона», – сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«В рамках соглашения, которое подписано на Петербургском международном экономическом форуме, компания намерена реализовать в Мурманской области три туристических проекта. Их строительство покроет спрос на качественные гостиничные и офисные площади, компенсирует дефицит номерного фонда в высокий сезон и поспособствует развитию круглогодичного туризма в Арктике», – отметил Максим Морозов, председатель совета директоров компании «M9 девелопмент».

«Для нас участие в реализации трёх гостиничных объектов – это не только знаковый проект, но и важный этап для развития туристической инфраструктуры в Мурманской области. В регионе уже прочно сформирован стабильно растущий турпоток, активно развивается событийный, деловой туризм, горнолыжный отдых, и ежегодно растет количество иностранных гостей. Кроме того, создание новых отелей в знаковых локациях Териберки и Кировска станет новой точкой притяжения и позволит привлечь дополнительный туристический трафик, а также будет способствовать экономическому росту городов», – прокомментировал президент «Cosmos Hotel Group» Александр Биба.

Первый проект предполагает строительство многофункционального комплекса в Мурманске, включающего пятизвездочную гостиницу примерно на 200 номеров и современный деловой центр. Решение о реализации проекта обусловлено активным развитием города: Мурманск входит в число опорных населенных пунктов Арктической зоны России, участвует в реализации крупных инфраструктурных инициатив, связанных с развитием Трансарктического транспортного коридора, а также привлекает крупный бизнес. В этих условиях растет спрос на качественные гостиничные и офисные площади. В настоящее время ведётся подготовка необходимой документации для дальнейшей реализации проекта.

Второй проект предусматривает создание гостиницы категории 4 звезды в Кировске. Для реализации рассматривается существующий объект недвижимости, который будет реконструирован и адаптирован под современный гостиничный комплекс на 120 номеров. Проект будет расположен в непосредственной близости от горнолыжной инфраструктуры, что делает его востребованным как для туристов, так и для любителей активного отдыха. Сегодня Кировск испытывает потребность в качественном номерном фонде, особенно в высокий сезон, поэтому появление нового гостиничного объекта станет важным шагом для развития туристической инфраструктуры города.

Третий проект – создание загородного курорта в Териберке, одном из самых известных туристических направлений Мурманской области. Для реализации рассматривается земельный участок, на котором планируется строительство комплексного курорта общей ёмкостью более 130 номеров. В состав проекта войдут основной гостиничный корпус, а также различные форматы размещения, включая отдельно стоящие коттеджи и шале. Проект ориентирован на развитие круглогодичного туризма и создание современной инфраструктуры для отдыха в Арктике.

Кроме того, «Cosmos Hotel Group» обновит действующую гостиницу в Мурманске. Обновление существующего номерного фонда предусмотрено ещё одним двусторонним соглашением между правительством Мурманской области и компанией. Оно также подписано главой региона на ПМЭФ-2026.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569026/#&gid=1&pid=4