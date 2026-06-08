ПМЭФ-2026: Владимир Путин обозначил приоритеты суверенного развития России

6 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума Президент Российской Федерации Владимир Путин представил ключевые направления развития страны, сделав акцент на укреплении экономического, технологического и финансового суверенитета России.

Глава государства отметил, что в условиях глобальных изменений именно собственные технологии, современные платформенные решения, развитая инфраструктура и человеческий капитал становятся основой конкурентоспособности государства.

«По сути, перед крупными государствами, настоящими цивилизациями стоит вопрос исторического выбора. Либо они создают собственные платформенные и технологические контуры, либо превращаются в цифровую периферию», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент также обратил внимание на изменения в мировой экономике и технологиях. По его словам, страны БРИКС существенно нарастили позиции в сфере высокотехнологичного экспорта, который сегодня уже превышает треть глобальных поставок, что свидетельствует о постепенном переходе технологического лидерства от традиционных центров силы к новым мировым экономическим игрокам.

Особое внимание президент уделил развитию регионов России. По его словам, устойчивое развитие страны невозможно без создания качественных рабочих мест, привлечения инвестиций и повышения качества жизни людей во всех субъектах Федерации.

«Суверенитет такой большой страны, как Россия, определяется не только силой столицы или нескольких крупных промышленных центров. Важно, чтобы каждый регион привлекал инвестиции, создавал качественные рабочие места, развивал производство и городскую среду», — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что сегодня Россия сохраняет один из самых низких уровней безработицы среди промышленно развитых стран — около 2,2%, а реальные заработные платы за последние пять лет выросли более чем на 30%.

Отдельный блок выступления был посвящён развитию малого и среднего предпринимательства. Владимир Путин заявил о необходимости создания более комфортных условий для роста бизнеса, снижения административных барьеров и формирования механизмов «бесшовного» перехода компаний на новые этапы развития.

Глава государства также поддержал инициативу по сохранению действующего порога выручки для применения упрощённой системы налогообложения, отметив, что дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС можно отложить и зафиксировать его на текущем уровне.

Особое внимание в выступлении было уделено развитию транспортного потенциала России и формированию новых международных логистических маршрутов. Президент отметил, что международная торговля становится более эффективной благодаря развитию расчётов в национальных валютах и созданию новых транспортных коридоров. Среди ключевых направлений он назвал международный транспортный коридор «Север – Юг», Трансарктический транспортный маршрут, а также развитие связей через Каспийский регион, Центральную Азию, Черное море и Дальний Восток.

«Мы, безусловно, продолжим реализовывать планы по расширению возможностей автомобильных и железных дорог, в том числе на основе отечественных технологий. Также имею в виду наращивание мощности морских портов и Трансарктического транспортного коридора как глобального маршрута. Будем развивать отечественный торговый и ледокольный флот, строить танкеры и другие суда разного класса», — заявил Владимир Путин.

Этот курс имеет особое значение для арктических регионов, где развитие транспортной инфраструктуры напрямую связано с реализацией крупных инвестиционных проектов, укреплением Северного морского пути и созданием новых возможностей для экономического роста и повышения качества жизни людей.

По словам Владимира Путина, сильная и суверенная экономика невозможна без развития частной инициативы, современных технологий, качественной инфраструктуры и открытого взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнёрами.

«На форуме было затронуто много тем — и геополитических, и экономических. Наш президент обратил внимание на необходимость развития морской логистики и отдельно выделил развитие Трансарктического транспортного коридора, работой над которым мы занимаемся вместе с Правительством, Администрацией Президента и Морской коллегией. Также важным моментом стало сообщение о том, что не будет дальше снижаться порог выручки для применения упрощённой системы налогообложения для малого бизнеса. Мы поднимали этот вопрос на разных площадках и продолжим работу по защите интересов наших арктических предпринимателей. Отдельной темой стало технологическое лидерство. Сегодня мы обсуждали эти темы и на заседании комиссии Госсовета по развитию Арктики и Трансарктического транспортного коридора, имея в виду активное развитие промышленности в арктических регионах, включая Мурманскую область, где речь шла о создании нового металлургического кластера», — отметил губернатор Андрей Чибис.

В завершение глава региона подчеркнул, что договорённости, достигнутые на Петербургском международном экономическом форуме, переходят в практическую работу в регионах. Впереди — их реализация и запуск конкретных проектов, направленных на развитие Арктики и повышение качества жизни людей.

Фото (Вячеслав ВИКТОРОВ, Росконгресс): https://gov-murman.ru/info/news/569112/#&gid=1&pid=1