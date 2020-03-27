В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», в связи реализацией мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции с 30 марта по 3 апреля приостановлено посещение воспитанниками детских садов.

В соответствии с п.2 данного Указа отдельные категории работников городов Апатиты, Кировск продолжают работу в указанный период. Это работники непрерывно действующих организаций; медицинских и аптечных организаций; организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости; организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Для удовлетворения запросов родителей, указанных в пункте 2 Указа Президента, дети которых нуждаются в пребывании в ДОО, будет организована работа дежурных групп в детских садах в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года.

О необходимости пребывания ребёнка в детском саду с 30 марта по 3 апреля надо информировать администрацию детского сада.