По автомобильной дороге Кола – Серебрянские ГЭС будет ограничено движение

Как сообщает «Мурманскавтодор», сегодня, 4 июля, с 0.00 и до 19.00 9 июля в связи с производством работ по строительству объекта «Две ЛЭП 150 кВ от ПС 330 кВ «Мурманская» до ПС 150 кВ «Лавна-тяговая» (натяжение проводов между опорами ВЛ) будет ограничено движение по автомобильной дороге Кола – Серебрянские ГЭС (на км 4+300).

В указанный период времени будет осуществляться кратковременное перекрытие движения транспортных средств (перекрытие продолжительностью не более 20 минут, с перерывом на подготовительные работы 3-4 часа).