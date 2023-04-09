Наша огромная планета: почему в Швеции детей с малых лет учат не бояться холода и грязи и кто ухаживает в Стамбуле за бездомными кошками и собаками+8,3°: в Мурманске перекрыт максимум температуры воздуха на 7 апреля
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)09.04.23 10:00

По чердакам и подвалам: министр регионального Госжилстройнадзора Алёна Кузнецова проверила работу управляющих компаний Кандалакши

В ходе внеочередного объезда жилищного фонда министр Госжилстройнадзора Мурманской области Алёна Кузнецова по поручению губернатора Андрея Чибиса проверила работу управляющих организаций самого крупного населённого пункта на юге региона.

Основные проблемные адреса, вошедшие в план посещения Кандалакши, были связаны с состоянием кровель и подвалов.

«Когда мы выезжаем в рейд, то заранее стараемся предупреждать только заявителей для доступа в квартиры. Управляющие компании предупреждаем за день, а в случае с Кандалакшей точные адреса управляющие организации узнали по факту. То есть попадая на место, мы можем максимально посмотреть, как проблема выглядит в реальности. Это даёт достаточно хорошую информацию, – пояснила Алёна Кузнецова.

Во время посещения министром ряда залитых с крыш квартир руководители управляющих компаний поясняли, что очистят кровли от снега и начнут устранять причины протечек в ближайшее время.

В доме довоенной постройки на улице Кировской пол в квартире на первом этаже стал проваливаться. Как выяснилось при осмотре подвала, сгнили деревянные конструкции, держащие перекрытия. Также большое опасение вызвало состояние соседнего с квартирой лестничного пролёта. Проверяющие пришли к выводу, что для решения столь серьёзной проблемы управляющей компании необходима помощь муниципалитета. О совместном решении проблемы договорились на месте.

Также министр осмотрела подвал двухэтажного дома на улице Пронина, где обнаружена протечка трубы. По итогам осмотра глава ведомства пришла к выводу, что управляющая компания может устранить проблему самостоятельно.

«Мы увидели, что в техническом подполье есть течь и указали на неё директору. Если работы не будут выполнены в срочном порядке, она будет привлечена к административной ответственности», – рассказал начальник Управления надзора за состоянием жилищного фонда МГЖСН Михаил Иванов.

Как сообщает региональное Министерство Государственного жилищного и строительного надзора, в завершении поездки Алёна Кузнецова провела рабочую встречу с руководителями администрации и управляющих компаний. Участники обсудили важнейшие направления работы в весенний период, планы ремонта подъездов, приведения в порядок подвалов, работы в региональной системе мониторинга уборки территорий и многое другое.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Из каких стран чаще всего нанимают мигрантов и какие требования к ним предъявляют
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Комментарий к новости:Депутаты проголосовали за присвоение двум ЗАТО - Североморску и Заозерску - почётного звания «Город морской доблести»
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире22:35«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)23:15Ёлка, большой концерт (Crocus City Hall '2019, 16+)23:00«The Associated Press». Информационная программа (16+)
-PRO Деньги (16+)«Альфа-банк» заявил, что отменяет комиссию за переводы и платежи в любые банки-PRO Валюту (16+)К 1 мая россияне прогнозируют рост курсов валют на 5%-PRO Энергетику (18+)Безопасность объектов ТЭК на контроле регионального Минэнерго и ЖКХ-PRO ЖКХ (18+)По чердакам и подвалам: министр регионального Госжилстройнадзора Алёна Кузнецова проверила работу управляющих компаний Кандалакши-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Количество психологов для школ и детсадов определят с помощью норматива
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика