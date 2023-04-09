По чердакам и подвалам: министр регионального Госжилстройнадзора Алёна Кузнецова проверила работу управляющих компаний Кандалакши

В ходе внеочередного объезда жилищного фонда министр Госжилстройнадзора Мурманской области Алёна Кузнецова по поручению губернатора Андрея Чибиса проверила работу управляющих организаций самого крупного населённого пункта на юге региона.

Основные проблемные адреса, вошедшие в план посещения Кандалакши, были связаны с состоянием кровель и подвалов.

«Когда мы выезжаем в рейд, то заранее стараемся предупреждать только заявителей для доступа в квартиры. Управляющие компании предупреждаем за день, а в случае с Кандалакшей точные адреса управляющие организации узнали по факту. То есть попадая на место, мы можем максимально посмотреть, как проблема выглядит в реальности. Это даёт достаточно хорошую информацию, – пояснила Алёна Кузнецова.

Во время посещения министром ряда залитых с крыш квартир руководители управляющих компаний поясняли, что очистят кровли от снега и начнут устранять причины протечек в ближайшее время.

В доме довоенной постройки на улице Кировской пол в квартире на первом этаже стал проваливаться. Как выяснилось при осмотре подвала, сгнили деревянные конструкции, держащие перекрытия. Также большое опасение вызвало состояние соседнего с квартирой лестничного пролёта. Проверяющие пришли к выводу, что для решения столь серьёзной проблемы управляющей компании необходима помощь муниципалитета. О совместном решении проблемы договорились на месте.

Также министр осмотрела подвал двухэтажного дома на улице Пронина, где обнаружена протечка трубы. По итогам осмотра глава ведомства пришла к выводу, что управляющая компания может устранить проблему самостоятельно.

«Мы увидели, что в техническом подполье есть течь и указали на неё директору. Если работы не будут выполнены в срочном порядке, она будет привлечена к административной ответственности», – рассказал начальник Управления надзора за состоянием жилищного фонда МГЖСН Михаил Иванов.

Как сообщает региональное Министерство Государственного жилищного и строительного надзора, в завершении поездки Алёна Кузнецова провела рабочую встречу с руководителями администрации и управляющих компаний. Участники обсудили важнейшие направления работы в весенний период, планы ремонта подъездов, приведения в порядок подвалов, работы в региональной системе мониторинга уборки территорий и многое другое.

Фото: https://gov-murman.ru