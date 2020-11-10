Проект порта «Лавна» может быть пересмотрен – Минтранс РоссииРоссияне не хотят рожать и жить?
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)10.11.20 18:00

По числу организаций и численности персонала, выполнявших научные исследования и разработки, Мурманская область занимает 3-е место в СЗФО

Знаете ли вы, что в организме человека около 200 костей, а у новорождённого их –  почти 300? Самое крупное в мире животное – голубой кит, он в 26 раз больше слона? Среднее расстояние до Луны – 384,5 тысячи километров, то есть между нашей планетой и её естественным спутником можно разместить ещё 30 клонов Земли?

Подавляющему числу своих достижений человек обязан заложенной в нём способности к наблюдению и анализу информации. Величайшим открытием человечества было то, что оно научилось не только накапливать и систематизировать полученные знания, но и передавать их из поколения в поколение. Так появилась наука, использование достижений которой преумножило человеческие возможности.

Всемирный День науки за мир и развитие в глобальном масштабе впервые состоялся 10 ноября 2002 года и с тех пор широко отмечается во всём мире. Дата призвана подчеркнуть актуальность научных сведений в повседневной жизни, слаженного реагирования на вызовы современности перед человечеством и совместного решения проблем.

Как сообщает врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области В.А. Кудицкая, по числу организаций и численности персонала, выполнявших научные исследования и разработки, Мурманская область занимает 3-е место в Северо-Западном федеральном округе.

В 2019 году в регионе научными исследованиями и разработками занимались 34 организации, включая филиалы и обособленные подразделения (в 2015 году – 31 организация), большая часть из них – государственные.

Численность научного персонала на конец прошлого года составляла 2029 человек, 43 процента из них – исследователи, которые были заняты в основном в области естественных и технических наук – соответственно 73 и 16 процентов. Средний возраст исследователей – 49 лет.

Учёную степень доктора наук имели 103 человека, кандидата – 364, доля исследователей с учёной степенью увеличилась на 4 процентных пункта по сравнению с 2015 годом.

Внутренние затраты на исследования и разработки достигли в 2019 году почти 2,8 миллиарда рублей. Главным источником их финансирования являлись средства федерального бюджета.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Свистать всех наверх, к нам едет ревизор!
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Лапландия». 35 летМУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проекта
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Анастасия
10.11.20 05:59
Милиции!!!! Полиция даже рядом не лежала
Комментарий к новости:Музей истории мурманской полиции обрёл постоянную прописку
Маиина
07.11.20 13:02
Добрый день! Ищу захоронение деда Красильникова Ф.Х. (Красилвунков Ф. Х. - Может быть на мемориале). Вероятно, захоронен тут.
Комментарий к новости:Состоялось открытие воинского захоронения на 16 километре автодороги Ура-Губа-Западная Лица
Д.О. Вернер
07.11.20 01:04
Какие это курсанты, если они дневальными не стоят, снег не убирают, на камбузе не работают, на хозработы не выделяются?... Кратко - бакалавры по судовождению...
Комментарий к новости:«Перезагрузка» МГТУ продолжается: университет получил новые учебные тренажеры и навигационное оборудование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)На государственную пенсию сегодня рассчитывает максимальное количество россиян, а на личные накопления — минимальное-PRO Валюту (16+)Курс евро просел на 1,1 рубля, доллар теряет 55 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергетики обнаружили подпольную майнинговую ферму в селе Тулома-PRO ЖКХ (18+)Завелась в подъезде вонючка!-PRO Нефть и газ (18+)Сделано четвертое крупное открытие «Газпрома» на шельфе полуострова в Карском море за последние два года-PRO Законы (18+)Увеличен срок на обновление сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика