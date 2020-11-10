По числу организаций и численности персонала, выполнявших научные исследования и разработки, Мурманская область занимает 3-е место в СЗФО

Знаете ли вы, что в организме человека около 200 костей, а у новорождённого их – почти 300? Самое крупное в мире животное – голубой кит, он в 26 раз больше слона? Среднее расстояние до Луны – 384,5 тысячи километров, то есть между нашей планетой и её естественным спутником можно разместить ещё 30 клонов Земли?

Подавляющему числу своих достижений человек обязан заложенной в нём способности к наблюдению и анализу информации. Величайшим открытием человечества было то, что оно научилось не только накапливать и систематизировать полученные знания, но и передавать их из поколения в поколение. Так появилась наука, использование достижений которой преумножило человеческие возможности.

Всемирный День науки за мир и развитие в глобальном масштабе впервые состоялся 10 ноября 2002 года и с тех пор широко отмечается во всём мире. Дата призвана подчеркнуть актуальность научных сведений в повседневной жизни, слаженного реагирования на вызовы современности перед человечеством и совместного решения проблем.

Как сообщает врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области В.А. Кудицкая, по числу организаций и численности персонала, выполнявших научные исследования и разработки, Мурманская область занимает 3-е место в Северо-Западном федеральном округе.

В 2019 году в регионе научными исследованиями и разработками занимались 34 организации, включая филиалы и обособленные подразделения (в 2015 году – 31 организация), большая часть из них – государственные.

Численность научного персонала на конец прошлого года составляла 2029 человек, 43 процента из них – исследователи, которые были заняты в основном в области естественных и технических наук – соответственно 73 и 16 процентов. Средний возраст исследователей – 49 лет.

Учёную степень доктора наук имели 103 человека, кандидата – 364, доля исследователей с учёной степенью увеличилась на 4 процентных пункта по сравнению с 2015 годом.

Внутренние затраты на исследования и разработки достигли в 2019 году почти 2,8 миллиарда рублей. Главным источником их финансирования являлись средства федерального бюджета.